İngiltere kripto firmaları için zorunlu lisanslamayı başlattı

Düzenleyici, salı günü yayımladığı çerçeveyle dijital varlıkları denetim kapsamına alma yol haritasını tamamladı. Yeni yapı, işlem platformlarından stablecoin ihraççılarına kadar geniş bir kesimi zorunlu yetkilendirmeye tabi tutuyor ve sermaye yükümlülükleri ile piyasa kötüye kullanımı kontrolleri getiriyor.

FCA'nın ödemeler ve dijital finanstan sorumlu icra direktörü David Geale, çerçeveyi İngiltere'de kripto düzenlemesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. Geale, oluşturdukları yapının şirketleri düzenleyici kesinlik ile yenilik alanı arasında seçim yapmaya zorlamadığını, rejimin istikrarlı ve rekabetçi bir ortamda her ikisini birden sunduğunu belirtti. Tüketicilerin diğer finansal hizmet sağlayıcılarıyla daha uyumlu standartlardan yararlanacağını, ancak kripto yatırımlarındaki risklerin sürdüğünü ekledi.

Yetkilendirme başvuruları 30 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 arasında alınacak. Yeni rejim 25 Ekim 2027'de yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar FCA'nın kripto şirketleri üzerindeki denetimi finansal tanıtımlar ve kara para aklama gereklilikleriyle sınırlı kalacak. Kurum, başvuru öncesi destek toplantılarına temmuzda başlayacağını duyurdu.

Yeni çerçeveye göre kripto işlem platformları, saklama şirketleri, stablecoin ihraççıları, staking şirketleri ve borç verme sağlayıcıları İngiltere'de faaliyet için FCA yetkisi almak zorunda. Kimliği belirlenebilir bir kontrol kuruluşunun bulunduğu bazı merkeziyetsiz finans (DeFi) şirketleri de kapsama giriyor. Çerçeve, zorunlu lisanslamanın yanı sıra sermaye stres testleri ile içeriden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonuna karşı kuralları içeriyor.

STABLECOIN İHRAÇÇILARINA SERMAYE KOLAYLIĞI GELDİ

FCA, stablecoin çerçevesinin özünü korurken sektör görüşlerinin ardından bazı düzenlemeler yaptı. Kurum, stablecoin ihracı için sermaye katsayısını yüzde 2'den yüzde 1'e indirdi. Teminat varlıkları için geri ödeme tahmini zorunluluğunu kaldıran FCA, rezervler üzerinde yasal güvence ekledi ve ihraççıların teminat havuzunda yüzde 5'e kadar fazla varlık tutmasına izin verdi. Yeni kurallar ayrıca ihraççıların kullanıcılara belirli para çekme hakları sunmasını şart koşuyor. Kurum, bunun stablecoin ihracı için bir taban rejim oluşturduğunu belirtti ve sistemik kabul edilen ihraççılara kuralların nasıl uygulanacağını yıl içinde İngiltere Merkez Bankası ile görüşeceğini açıkladı.

BORSALARA YÜZDE 40 RİSK SINIRI GETİRİLDİ

Çerçeve, nitelikli kripto işlem platformlarına işleme aldıkları varlıklar için durum tespiti yapma, kabul kriterlerini karşılama ve açıklama belgeleri yayımlama yükümlülüğü getiriyor. FCA, daha önce önerilen iki kademeli sınıflandırma yerine uygun kripto varlıklar için tek bir yüzde 40 net risk pozisyonu sınırı ve yüzde 40 karşı taraf temerrüt oynaklık ayarlaması belirledi. Mevcut kara para aklama düzenlemeleri kapsamında kayıtlı şirketlerin lisansları ise otomatik olarak dönüşmeyecek, bu şirketler yeniden yetkilendirme almak zorunda kalacak.

FCA yıl içinde merkeziyetsiz finans rehberi ve dağıtık defter teknolojisi kullanan şirketler için operasyonel dayanıklılık kuralları üzerine ayrı bir istişare yürütecek. Kurumun ödemeler ve dijital varlıklar direktörü Matthew Long, DeFi üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini ve vaka bazlı bir yaklaşım benimseyeceklerini söyledi. Long'a göre kimliği belirlenebilir bir kişinin faaliyeti yürütmediği gerçek DeFi, düzenlemenin kapsamı dışında kalacak.