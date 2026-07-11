IMF stablecoinlerin gizli tehlikesini işaret etti

Bulgular, ekonomist Brandon Joel Tan'ın "Sabit Kur Rejimlerinde Stablecoinler ve Kırılganlık" başlıklı çalışma raporundan geliyor. Rapor, resmi dolar erişiminin kısıtlandığı durumlarda stablecoinlerin paralel döviz piyasalarını nasıl etkilediğini modelledi.

Bulgulara göre stablecoinler, bankaların ya da resmi döviz kanallarının talebi karşılayamadığı durumlarda insanların dolara erişmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bir döviz krizi sırasında, yakından izlenen aynı stablecoin fiyatı çok sayıda insanı yerel parayı aynı anda terk etmeye yöneltebiliyor. Rapor bu nedenle düzenleyicilerin, olağan dışı büyük ya da panik kaynaklı işlemlere geçici sınırlar getirmesi gerekebileceğini öne sürüyor. Tan, stablecoinlerin "dolar benzeri varlıklara erişimi kolaylaştırdığını" ancak dolar talebi için görünür ve anlık bir fiyat yarattığını belirtti. Bir ülkenin resmi kuru piyasa kurundan uzaklaştığında bu fiyat, artan dolar kıtlığının sinyalini verip daha fazla insanı aynı anda yerel paradan çıkmaya itebiliyor.

BOLİVYA VE ARJANTİN'DE STABLECOİN REFERANS OLDU

Raporun tezi, stablecoinlerin resmi dolar erişiminin kısıtlı olduğu ülkelerde nasıl kullanıldığını da yansıtıyor. 9 Haziran 2025'te Bolivya'daki havalimanı satıcılarının, ABD doları veya boliviano kabul etmeyi sürdürürken ürünlerini USDT'yi referans alarak fiyatladığı görüldü. 2024'te ise Arjantinliler, pesolarını gayriresmi piyasaya daha yakın kurlardan dolar stablecoinlerine çevirmek için yeraltındaki "kripto mağaralarını" kullandı. Bu yöntem, peso değer kaybederken ve sermaye kontrolleri dolara erişimi kısıtlarken vatandaşlara tasarruflarını koruma imkânı sundu.

Bu kullanımlar stablecoinlerin faydalarını öne çıkarsa da düzenleyiciler son dönemde daha geniş risklere dikkat çekti. Finansal İstikrar Kurulu (FSB), 24 Mart'ta dolar stablecoinlerinin gelişmekte olan ekonomileri para ikamesine, zayıflayan para politikasına ve sermaye akışı önlemlerinin aşılmasına maruz bırakabileceğini açıkladı. Kurul, stablecoinler daha geniş finansal sistemle iç içe geçtikçe likidite ve operasyonel riskleri anlayıp yanıtlamak için yasa koyucuları sektörün gelişimini değerlendirmeye çağırdı.