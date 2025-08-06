Hyperliquid Blockchain gelir dağılımında fark attı

Hyperliquid Blockchain gelir dağılımında fark attı
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Merkeziyetsiz türev borsası Hyperliquid, temmuz ayında Blockchain ekosisteminin gelir dağılımında yüzde 35 pay alarak tarihi bir başarıya imza attı. VanEck raporuna göre platform, Solana'nın yaşadığı güvenilirlik sorunlarından yararlanarak yüksek değerli kullanıcıları çekti. Açık pozisyon 15,3 milyar dolara ulaşırken HYPE token 49 dolarla rekor kırdı.

Kripto para dünyasının en dikkat çeken gelişmelerinden biri temmuz ayında yaşandı. Hyperliquid platformu, rakiplerinin problemlerinden yararlanarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. VanEck uzmanları tarafından hazırlanan aylık rapor, platformun Blockchain gelir dağılımındaki hakimiyetini ortaya koydu.

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VanEck araştırma ekibi, Hyperliquid'in temmuz ayında kayda değer bir performans sergilediğini açıkladı. Platform, Blockchain dünyasının toplam gelirinin yüzde 35'ini elde ederek rakiplerini geride bıraktı.

Büyümenin arkasında yatan temel faktör, Solana'nın yaşadığı güvenilirlik sorunları olarak gösteriliyor. Matthew Sigel ve araştırmacı ekibi, Hyperliquid'in üstün platform performans sunarak fırsatı değerlendirdiğini vurguladı.

Toplam pozisyon verilerinde kaydedilen artış da dikkat çekici boyutlarda. Platform, temmuz ayında 15,3 milyar dolarlık açık pozisyona ulaşarak yılın başından bu yana yüzde 369 büyüme kaydetti. Bu rakamlar, Hyperliquid'in türev ticareti alanındaki gücünü gözler önüne seriyor.

Phantom Wallet entegrasyonu da büyümeyi hızlandıran faktörler arasında. Bu iş birliği sayesinde platform, temmuz ayında 2,66 milyar dolar hacim, 1,3 milyon dolar ücret ve 20.900 yeni kullanıcı kazandı.

HYPE token da başarı hikayesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Token, 14 Temmuz'da 49,75 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu değer, nisan başındaki 10 dolarlık düşük seviyeden önemli bir artış anlamına geliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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