Hyperliquid Blockchain gelir dağılımında fark attı

Kripto para dünyasının en dikkat çeken gelişmelerinden biri temmuz ayında yaşandı. Hyperliquid platformu, rakiplerinin problemlerinden yararlanarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. VanEck uzmanları tarafından hazırlanan aylık rapor, platformun Blockchain gelir dağılımındaki hakimiyetini ortaya koydu.

Hyperliquid Solana Krizinde Dev Atılım Gerçekleştirdi

VanEck araştırma ekibi, Hyperliquid'in temmuz ayında kayda değer bir performans sergilediğini açıkladı. Platform, Blockchain dünyasının toplam gelirinin yüzde 35'ini elde ederek rakiplerini geride bıraktı.

Büyümenin arkasında yatan temel faktör, Solana'nın yaşadığı güvenilirlik sorunları olarak gösteriliyor. Matthew Sigel ve araştırmacı ekibi, Hyperliquid'in üstün platform performans sunarak fırsatı değerlendirdiğini vurguladı.

Toplam pozisyon verilerinde kaydedilen artış da dikkat çekici boyutlarda. Platform, temmuz ayında 15,3 milyar dolarlık açık pozisyona ulaşarak yılın başından bu yana yüzde 369 büyüme kaydetti. Bu rakamlar, Hyperliquid'in türev ticareti alanındaki gücünü gözler önüne seriyor.

Phantom Wallet entegrasyonu da büyümeyi hızlandıran faktörler arasında. Bu iş birliği sayesinde platform, temmuz ayında 2,66 milyar dolar hacim, 1,3 milyon dolar ücret ve 20.900 yeni kullanıcı kazandı.

HYPE token da başarı hikayesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Token, 14 Temmuz'da 49,75 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu değer, nisan başındaki 10 dolarlık düşük seviyeden önemli bir artış anlamına geliyor.