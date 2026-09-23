HYPE yeni zirvesini gördü

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HYPE gün içinde 97,96 doları gördükten sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Yayım sırasında yaklaşık 95,3 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte 93,83 ile 97,96 dolar arasında hareket eden tokenın piyasa değeri 21,2 milyar dolar civarında bulunuyor.

Fiyat rekoruna rağmen spot işlem hacmi aynı yönde ilerlemedi. HYPE'ın son 24 saatlik işlem hacmi, önceki döneme göre yaklaşık yüzde 14 azalarak 1,15 milyar dolar oldu. Token, zirvesinin yaklaşık yüzde 2,7 altında işlem görüyor.

HYPERLIQUID'DE 18 MİLYAR DOLARLIK REKOR

Hyperliquid, 23 Eylül'de açık pozisyon büyüklüğünün 18 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Henüz kapatılmamış türev işlemlerini gösteren bu rakam, platformdaki uzun ve kısa pozisyonların değerlerinin birlikte hesaplanmasıyla elde ediliyor.

Toplam, yalnızca HYPE işlemlerini kapsamıyor. Bitcoin ve Ethereum dahil platformda işlem gören varlıklardaki pozisyonları içeriyor. Bu nedenle 18 milyar dolar, Hyperliquid'e yatırılan yeni para ya da HYPE'a yönelen talep olarak okunamıyor.

Platformda 19 Eylül'de kaydedilen önceki rekor 16,36 milyar dolardı. Son açıklamayla birlikte açık pozisyon büyüklüğü dört günde yaklaşık 1,64 milyar dolar arttı. Artış, türev piyasasındaki faaliyetin genişlediğini gösterse de fiyatın hangi yöne gideceğini tek başına belirlemiyor.

HİSSE VE EMTİA İŞLEMLERİ DE BÜYÜYOR

Hyperliquid'deki işlem çeşitliliği kripto paraların ötesine uzanıyor. Platformun HIP-3 adlı altyapısı, geliştiricilerin hisse senetleri, endeksler, altın ve petrol gibi varlıkların fiyatını takip eden sürekli vadeli işlem piyasaları oluşturmasına olanak tanıyor.

Geliştiriciler bu piyasaları açabilmek için HYPE tokenlarını stake ederek kilitliyor. Böylece token, alım satımın yanında platform üzerinde yeni piyasaların kurulmasında da kullanılıyor.

Eylül başında paylaşılan verilere göre HIP-3 piyasalarının birikimli işlem hacmi 548 milyar doları aştı. Aynı değerlendirmede bu piyasalar, önceki 30 günlük dönemde Hyperliquid'in toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.