Hong Kong kripto bankacılığında devrim

Hong Kong'un kripto dostu yaklaşımının son halkası olan bu düzenleme, küresel finansal düzenlemelerde çığır açacak nitelikte. HKMA'nın hazırladığı CRP-1 modülü, izinsiz Blockchain ağları üzerindeki kripto varlıklar için özel bir framework sunuyor. Bu gelişme, bankaların kripto sektörüne daha güvenli bir şekilde entegre olmasını hedefliyor.

Hong Kong Çin Yasağına Rağmen Kripto Adımlarını Hızlandırıyor

Hong Kong Para Otoritesi'nin paylaştığı taslak rehber, Basel Bankacılık Denetimi Komitesi'nin küresel standartlarının Hong Kong'un düzenleyici çerçevesi içinde nasıl uygulanacağını detaylandırıyor. Yeni düzenleme, özellikle izinsiz Blockchain ağları üzerinde çalışan kripto varlıklarının ele alınması üzerinde yoğunlaşıyor.

Önerilen kurallar altında, izinsiz Blockchain ağları üzerinde inşa edilen kripto varlıklar, ihraççıları etkili risk yönetimi ve azaltma önlemleri uygularsa potansiyel olarak daha düşük banka sermayesi gerekliliklerine hak kazanabilecek. Bu yaklaşım, geleneksel bankacılık ile dijital varlıklar arasındaki köprüyü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hong Kong, kripto borsaları ve stablecoin ihraççıları için lisanslama çerçeveleri ile kripto endüstrisini benimserken, Çin anakara da kripto ticareti ve madenciliğini yasaklamaya devam ediyor. Bu durum, Hong Kong'un bölgesel kripto merkezi olma hedefini destekleyen önemli bir faktör.

Ağustos ayında Hong Kong'un Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, lisanslı kripto ticaret platformlarının müşteri varlıkları için saklama uygulamalarını güçlendirmelerini gerektiren yeni bir rehber yayınlamıştı. Bu gelişmeler, Hong Kong'un kripto düzenlemelerinde kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.