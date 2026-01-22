Hong Kong ilk stablecoin lisanslarını yılın ilk çeyreğinde verecek

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki toplantılarında konuşan Chan, Hong Kong'un kripto varlık çerçevesinin "sorumlu ve sürdürülebilir" kalmaya devam ettiğini vurguladı. Chan, dijital finansı şehrin büyüme stratejisinin temel taşlarından biri olarak nitelendirirken, stablecoinler, borsalar ve tokenize varlıkları kapsayan bütüncül bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

KATKI LİSANSLAMA REJİMİ YÜRÜRLÜKTE

Hong Kong'un 2025 yılında yürürlüğe giren stablecoin lisanslama rejimi, itibari para birimi destekli stablecoin ihraççılarının rezerv şeffaflığı, geri ödeme ve risk yönetimi konularında katı standartları karşılamasını zorunlu kılıyor. Düzenleme, şehrin kripto stratejisinin temel direği olarak görülüyor.

Stablecoin hamlesi, kripto ticaretini düzenleme çabalarıyla paralel ilerliyor. Hong Kong, kripto ticaret platformları için halihazırda bir lisanslama rejimi uygulamaya koydu. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), bugüne kadar OSL, HashKey ve Bullish dahil 11 firmayı onayladı.

TOKENİZASYON VE YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYOR

Hong Kong'un kripto atılımı, daha geniş tokenizasyon çalışmalarıyla da destekleniyor. Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), Kasım 2025'te Project Ensemble kapsamında bir pilot program başlattı. Program, tokenize mevduatlar ve dijital varlıklar kullanılarak gerçek değerli işlemlerin test edilmesini amaçlıyor ve büyük bankalar ile varlık yöneticilerinin katılımıyla yürütülüyor.

Öte yandan yetkililer, kripto varlık alım satımı, danışmanlık ve yönetim hizmetleri için ek lisans rejimleri getirilmesine yönelik öneriler hakkında kamuoyundan geri bildirim alıyor. Ancak Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Profesyonelleri Derneği, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada önerilen değişikliklerin geleneksel varlık yöneticilerini kripto piyasasından uzaklaştırabileceği uyarısında bulundu. Dernek, daha sıkı lisanslama eşiklerinin uyumluluk maliyetlerini artırabileceğini ve kurumsal benimsemeyi yavaşlatabileceğini savundu.