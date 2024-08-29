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Hong Kong finansal dönüşümde Blockchain teknolojisini benimsiyor

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Hong Kong, Project Ensemble ile bankacılıkta tokenizasyon ve CBDC'yi test ediyor. Bu yeni sandbox, sabit getiri ve yatırım fonlarından yeşil finansa kadar geniş bir alanı kapsayacak.

Hong Kong, finansal teknolojide çığır açan bir adım atarak Project Ensemble adlı yeni bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projesini başlattı. Bu girişim, geleneksel finans sektöründe tokenizasyon potansiyelini keşfetmeyi amaçlıyor ve büyük ölçekli ödemeler ile bankalar arası işlemleri hedefliyor. Projeye Bank of China, HSBC ve Standard Chartered gibi dev bankalar ile BlackRock ve Franklin Templeton gibi önde gelen varlık yönetimi firmaları katılıyor.

CBDC Ve Tokenizasyonla Finansal Yenilik Çağı

Hong Kong, finans sektöründe çığır açacak bir adım atarak "Project Ensemble" adını verdiği yeni bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projesini hayata geçirdi. Bu proje, geleneksel finans sektöründe tokenizasyon olanaklarını değerlendirmeyi amaçlayan bir deneme alanı niteliği taşıyor.

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) tarafından kısa bir süre önce kamuoyuna duyurulan bu yenilikçi girişim, büyük ölçekli ödemeler ve bankalar arası işlemlere odaklanıyor. Proje kapsamında öncelikli olarak dört ana konu ele alınacak ve bu ana konular; sabit getirili menkul kıymetler ve yatırım fonları, likidite yönetimi, yeşil finans ve sürdürülebilir finansman, ticaret ve tedarik zinciri finansmanı olacak.

Projenin dikkat çeken bir özelliği, bankalar arası işlemlerde tokenize edilmiş paraların kullanımını test etmesi. Bu önemli girişime Bank of China, HSBC, Hang Seng Bank, Standard Chartered Bank gibi bankacılık devleri; Ant Digital, HashKey gibi teknoloji şirketleri ve Microsoft gibi küresel bir teknoloji devi katılıyor. Bununla birlikte BlackRock, CSOP Asset Management, Franklin Templeton ve China Asset Management gibi önde gelen varlık yönetimi firmaları da projeye dahil olmayı planlıyor.

HKMA CEO'su Eddie Yue, projenin lansmanından bu yana gördüğü yoğun ilginin, dijital finans alanındaki yenilikçi çözümler konusunda kendilerini daha da cesaretlendirdiğini belirtti. Yue, bu deneme alanının, tokenleştirme uygulamalarını gerçek dünya senaryolarında test etmek için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Projenin katılımcılarından Ant Digital Technologies, finansman verimliliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda, enerji şirketi Longshine Technology, Ant Digital aracılığıyla 9.000'den fazla şarj istasyonunu dijitalleştirerek Hong Kong'da bir ilke imza attı ve sınır ötesi finansman sağladı.

Projeye katılan bir diğer önemli isim olan Hong Kong merkezli dijital varlık hizmetleri firması HashKey Group, karbon kredileri, yeşil varlıklar ve para piyasası fonları gibi çeşitli reel dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu ve ticareti üzerine testler yapacaklarını duyurdu.

HKMA'nın 2017 yılında başlattığı CBDC çalışmaları, 2021 yılında hem toptan hem de perakende düzeyde elektronik HKD (e-HKD) geliştirme çabalarıyla hız kazanmıştı. Project Ensemble, bu uzun soluklu çalışmaların en somut ve iddialı adımı olarak görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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