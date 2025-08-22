Halka açık olmayan şirketler kripto dünyasında erişilebilir oluyor

Güncelleme:
Republic ve Injective ortaklığı, SpaceX gibi özel şirketlere tokenlaştırılmış erişimi mümkün kılıyor. Mirror Token teknolojisi sayesinde perakende yatırımcılar ilk kez bu dev şirketlere yatırım yapabilecek. FINRA kayıtlı Republic'in Injective Blockchain ağı ile entegrasyonu kurumsal tokenlaştırma çağını başlatıyor.

Blockchain finansı alanında önemli bir gelişme yaşanıyor. Injective'in açıkladığı entegrasyon, Republic'in FINRA kayıtlı statüsü sayesinde düzenleyici uyum açısından güçlü bir temel sunuyor. Bu iş birliği, özel şirket yatırımlarının halka açılması konusunda kritik bir rol oynayacak.

SpaceX, OpenAI ve Epic Games Artık Kripto Platformunda

Republic'in geliştirdiği Mirror Token sistemi, SpaceX, OpenAI ve Epic Games gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisse değerlerini takip eden Blockchain tabanlı finansal araçlar yaratıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, geleneksel olarak sadece kurumsal yatırımcılara açık olan özel şirket yatırımlarını geniş kitlelere ulaştırıyor.

Injective'in yüksek performanslı Layer 1 Blockchain altyapısı, Republic'in tokenlaştırılmış yatırım ekosistemine doğrudan birlikte çalışabilirlik sağlıyor. Bu teknik entegrasyon, Republic'in daha önce Injective ağında validator olmasının doğal bir devamı niteliğinde.

Düzenleyici açıdan Republic'in ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Singapur gibi önemli yargı bölgelerindeki lisansları, bu ortaklığa güçlü bir yasal temel kazandırıyor. FINRA kayıtlı finansman portalı statüsü, projenin güvenilirliğini artırıyor.

Injective ayrıca temmuz ayında Joe Lubin'in Ethereum hazine şirketi SharpLink'in hisse senedi sembolü olan SBET'i Blockchain üzerine taşıdığını açıklamıştı. Bu hareket, ilk tokenlaştırılmış dijital varlık hazinesi olarak tanımlanıyor.

