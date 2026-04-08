Güney Kore’den kripto borsalarına mutabakat zorunluluğu

FSC, kararı önde gelen kripto borsaları ve Dijital Varlık Borsa Birliği (DAXA) ile gerçekleştirilen toplantının ardından duyurdu. Toplantıda, Bithumb'ın promosyon ödemelerinde yaşanan hatanın ardından başlatılan acil denetimin bulguları değerlendirildi.

RİSKLİ İŞLEMLERE YENİ ÖNLEMLER

Bithumb, şubat ayında bir promosyon etkinliği sırasında 249 kullanıcıya hatalı biçimde 620 bin Bitcoin dağıttı. Borsa, aktarılan fonların yüzde 99,7'sini aynı gün geri aldığını açıkladı. Satılmış olan 1.788 Bitcoin'e karşılık gelen yüzde 0,3'lük kayıp ise şirket rezervlerinden karşılandı.

Yeni düzenleme kapsamında borsaların defter ile cüzdan bakiyelerini beş dakikada bir karşılaştıran otomatik sistemler kurmaları gerekiyor. Büyük çaplı uyumsuzluklarda işlemleri otomatik olarak durdurmaya yönelik kriterlerin belirlenmesi de zorunlu tutuluyor. Promosyon ödemeleri gibi yüksek riskli süreçler artık bağımsız çapraz denetim ve çok aşamalı onay mekanizmalarına tabi olacak. Borsalar ayrıca yüksek riskli hesapları ayrıştırmak ve ödemeler için otomatik doğrulama araçları uygulamakla da yükümlü kılındı.

Dış denetim sıklığı üç ayda birden aya bire çıkarıldı. Kamuoyuna yapılan açıklamalar ise cüzdan ve deftere göre detaylandırılmış varlık bakiyelerini de kapsayacak. FSC, kural değişikliklerinin Nisan ayı içinde tamamlanmasını planladığını açıkladı.

BİTHUMB HALKA ARZINI 2028 SONRASINA ERTELEDİ

Bithumb geçen hafta halka arzını 2028 sonrasına ertelediğini duyurdu. Borsa, 2025 için planladığı halka arzı yapısal dönüşüm ve düzenleyici baskı gerekçesiyle bir kez daha ötelemişti.

Bithumb, muhasebe politikalarını ve iç kontrol mekanizmalarını 2027 yılı sonuna kadar güçlendireceğini belirtti. Bu doğrultuda Samjong KPMG ile danışmanlık anlaşması imzalandı.

Naver Financial ise Dunamu ile planladığı hisse takasını yaklaşık üç ay erteledi. Yeni takvime göre hissedar oylaması 18 Ağustos'ta yapılacak, sürecin 30 Eylül'de tamamlanması hedefleniyor.