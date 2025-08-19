Güney Kore kripto borsalarının kredi işlemlerini durdurdu

Güney Kore'nin finansal düzenleyici otoritesi, ülkedeki kripto borç verme sektörünü sıkı denetime alarak önemli bir adım attı. FSC'nin aldığı bu karar, Digital Asset Basic Act önerisinin ardından başlayan borç verme hizmetleri rekabetini durduruyor. Düzenleyici, sektör için kapsamlı yönergeler geliştirene kadar mevcut hizmetlerin askıya alınacağını duyurdu.

FSC Yeni Yönetmeliğe Kadar Tüm Kripto Para Kredilerini Yasakladı

4 Temmuz 2025'te Upbit, kullanıcıların Tether USDT, Bitcoin ve XRP karşılığında Kore wonu mevduatlarının veya dijital varlıklarının değerinin yüzde 80'ine kadar borç almalarını sağlayan bir hizmet başlattı. Bithumb da benzer şekilde kullanıcıların teminat olarak kullanılan varlıklarının değerinin dört katına kadar kripto para borç almalarını sağlayan bir servis tanıttı.

31 Temmuz'da FSC, hizmetlerin yasal gri alanda bulunduğunu ve kullanıcı kayıpları konusunda yüksek risk oluşturduğunu söyleyerek borsalara borç verme operasyonlarını yeniden değerlendirmeleri için talimat verdi.

FSC'nin açıklamasına göre, bir dijital varlık şirketinin borç verme hizmetleri başladıktan sonraki ilk ayda yaklaşık 27.600 yatırımcı kabaca 1,5 trilyon won borç aldı. Fiyat dalgalanmaları nedeniyle bu kullanıcıların yüzde 13'ü tasfiyeye zorlandı.

Düzenleyici kurum, borsaların USDT borç verme hizmetlerini tanıtmasından kısa bir süre sonra, satış emirlerindeki artışın bu borsalarda stablecoinin fiyatında olağandışı bir düşüşe yol açtığını ve piyasa bozulmalarına neden olduğunu ekledi.

FSC, yatırımcıları güvence altına almak ve düzenleyici netlik sağlamak için kripto borç verme hizmetleri için yönergeleri hemen belirleyeceğini söyledi. Bu durum Güney Koreli düzenleyicinin kaldıraçlı borç verme hizmetlerini mevcut kripto piyasa sistemine resmi olarak entegre etmeye istekli olduğunu gösteriyor.