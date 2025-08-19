Güney Kore kripto borsalarının kredi işlemlerini durdurdu

Güney Kore kripto borsalarının kredi işlemlerini durdurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), yerel kripto borsalarına borç verme hizmetlerini durdurma emri verdi. 27.600 yatırımcının bir ayda 1,5 trilyon won borçlandığı piyasada, fiyat dalgalanmaları nedeniyle her 8 kişiden biri tasfiyeye zorlandı. FSC, hizmetlerin yasal gri alanda bulunduğunu ve yüksek kayıp riski taşıdığını belirtti.

Güney Kore'nin finansal düzenleyici otoritesi, ülkedeki kripto borç verme sektörünü sıkı denetime alarak önemli bir adım attı. FSC'nin aldığı bu karar, Digital Asset Basic Act önerisinin ardından başlayan borç verme hizmetleri rekabetini durduruyor. Düzenleyici, sektör için kapsamlı yönergeler geliştirene kadar mevcut hizmetlerin askıya alınacağını duyurdu.

FSC Yeni Yönetmeliğe Kadar Tüm Kripto Para Kredilerini Yasakladı

4 Temmuz 2025'te Upbit, kullanıcıların Tether USDT, Bitcoin ve XRP karşılığında Kore wonu mevduatlarının veya dijital varlıklarının değerinin yüzde 80'ine kadar borç almalarını sağlayan bir hizmet başlattı. Bithumb da benzer şekilde kullanıcıların teminat olarak kullanılan varlıklarının değerinin dört katına kadar kripto para borç almalarını sağlayan bir servis tanıttı.

31 Temmuz'da FSC, hizmetlerin yasal gri alanda bulunduğunu ve kullanıcı kayıpları konusunda yüksek risk oluşturduğunu söyleyerek borsalara borç verme operasyonlarını yeniden değerlendirmeleri için talimat verdi.

FSC'nin açıklamasına göre, bir dijital varlık şirketinin borç verme hizmetleri başladıktan sonraki ilk ayda yaklaşık 27.600 yatırımcı kabaca 1,5 trilyon won borç aldı. Fiyat dalgalanmaları nedeniyle bu kullanıcıların yüzde 13'ü tasfiyeye zorlandı.

Düzenleyici kurum, borsaların USDT borç verme hizmetlerini tanıtmasından kısa bir süre sonra, satış emirlerindeki artışın bu borsalarda stablecoinin fiyatında olağandışı bir düşüşe yol açtığını ve piyasa bozulmalarına neden olduğunu ekledi.

FSC, yatırımcıları güvence altına almak ve düzenleyici netlik sağlamak için kripto borç verme hizmetleri için yönergeleri hemen belirleyeceğini söyledi. Bu durum Güney Koreli düzenleyicinin kaldıraçlı borç verme hizmetlerini mevcut kripto piyasa sistemine resmi olarak entegre etmeye istekli olduğunu gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin

Eylemdeki memurların son isteği: Zammı bu para birimiyle verin
Komisyona damga vuran Çukurca gazisi! Takma gözünü eline alıp konuştu

Komisyona damga vuran Çukurca gazisi: Takma gözünü elini alıp...
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı: Hayat kin için çok kısa

Bu görüntüden saniyeler sonra kabusu yaşadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

Mourinho'dan çok konuşulacak Kerem sözleri: Böyle bir ihtimal var
title