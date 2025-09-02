Güney Kore FSC adayından kripto para şoku

Güney Kore'nin en üst düzey finansal düzenleyicisi konumuna aday olan Lee Eok-won'un kripto para açıklamaları finans sektöründe büyük tartışmalara neden oldu. Komisyon görüşmesi öncesi sunduğu yazılı yanıtlarda yer alan görüşleri, ülkenin kripto para politikalarında muhtemel değişimi işaret ediyor.

FSC Adayının Kripto Açıklamaları Sektörde Tepki Topladı

Lee Eok-won, yazılı açıklamasında kripto para birimlerinin geleneksel finansal ürünlerden temel farkını vurguladı. FSC başkan adayı, mevduatlar ve hisse senetleri gibi yerleşik yatırım araçlarının aksine kripto paraların içsel değerden yoksun olduğunu savundu.

Yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle bu dijital varlıkların para biriminin temel işlevlerini yerine getiremediğini belirten Lee, değer saklama aracı ve değişim aracı fonksiyonlarının kripto paralarda bulunmadığını vurguladı.

Emeklilik ve bireysel emeklilik fonları konusunda da temkinli yaklaşım sergileyen Lee, bu fonların kripto varlıklara yatırım yapmasına karşı çıktığını açıkladı. Piyasanın spekülatif doğası ve volatilitesi bu kararının temel gerekçelerini oluşturuyor.

Yerel kripto borsa yatırım fonları konusunda ise Lee farklı bir yaklaşım benimsiyor. FSC'nin spot kripto fonları başlatmak için yerel firmalara izin verme planını araştırdığını belirten aday, mevcut endişelere rağmen milletvekilleriyle birlikte çalışacağını taahhüt etti.

Stablecoin düzenlemeleri konusunda ise Lee'nin yaklaşımı belirgin şekilde farklılaşıyor. İnovasyon fırsatları ile uygun güvenlik önlemlerini dengeleme amacını taşıdığını belirten FSC adayı, stablecoin piyasasında düzenleyici çerçeve oluşturmayı desteklediğini açıkladı.

Sektör temsilcileri ise Lee'nin kripto para değerlendirmelerini sert şekilde eleştirdi. Blockchain uzmanları, Bitcoin ve diğer kripto paraların Blockchain ağındaki güvenlik ve aktarılabilirlik gibi dijital faydalar sunduğunu savunuyor.