Güney Kore FSC adayından kripto para şoku

Güney Kore FSC adayından kripto para şoku
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu (FSC) başkan adayı Lee Eok-won kripto paraların içsel değeri olmadığını açıkladı. Volatilite nedeniyle kripto paranın para işlevi göremeyeceğini savunan Lee, emeklilik fonları için büyük risk teşkil ettiğini belirtti. Sektör temsilcileri açıklamaları geri adım olarak değerlendirdi.

Güney Kore'nin en üst düzey finansal düzenleyicisi konumuna aday olan Lee Eok-won'un kripto para açıklamaları finans sektöründe büyük tartışmalara neden oldu. Komisyon görüşmesi öncesi sunduğu yazılı yanıtlarda yer alan görüşleri, ülkenin kripto para politikalarında muhtemel değişimi işaret ediyor.

FSC Adayının Kripto Açıklamaları Sektörde Tepki Topladı

Lee Eok-won, yazılı açıklamasında kripto para birimlerinin geleneksel finansal ürünlerden temel farkını vurguladı. FSC başkan adayı, mevduatlar ve hisse senetleri gibi yerleşik yatırım araçlarının aksine kripto paraların içsel değerden yoksun olduğunu savundu.

Yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle bu dijital varlıkların para biriminin temel işlevlerini yerine getiremediğini belirten Lee, değer saklama aracı ve değişim aracı fonksiyonlarının kripto paralarda bulunmadığını vurguladı.

Emeklilik ve bireysel emeklilik fonları konusunda da temkinli yaklaşım sergileyen Lee, bu fonların kripto varlıklara yatırım yapmasına karşı çıktığını açıkladı. Piyasanın spekülatif doğası ve volatilitesi bu kararının temel gerekçelerini oluşturuyor.

Yerel kripto borsa yatırım fonları konusunda ise Lee farklı bir yaklaşım benimsiyor. FSC'nin spot kripto fonları başlatmak için yerel firmalara izin verme planını araştırdığını belirten aday, mevcut endişelere rağmen milletvekilleriyle birlikte çalışacağını taahhüt etti.

Stablecoin düzenlemeleri konusunda ise Lee'nin yaklaşımı belirgin şekilde farklılaşıyor. İnovasyon fırsatları ile uygun güvenlik önlemlerini dengeleme amacını taşıdığını belirten FSC adayı, stablecoin piyasasında düzenleyici çerçeve oluşturmayı desteklediğini açıkladı.

Sektör temsilcileri ise Lee'nin kripto para değerlendirmelerini sert şekilde eleştirdi. Blockchain uzmanları, Bitcoin ve diğer kripto paraların Blockchain ağındaki güvenlik ve aktarılabilirlik gibi dijital faydalar sunduğunu savunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Fahiş zam isyan ettirdi, Erdoğan hemen talimat verdi
3 milyon Uygur, Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

3 milyon Uygur Türkü mü geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir ortada yoktu, Trump'tan ilk görüntü geldi

Günler sonra görüntülendi! Trump'ı gören herkes aynı yorumu yaptı
title