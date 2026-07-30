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Güney Kore düğmeye bastı: Kripto para kazançları vergilendiriliyor

Güney Kore düğmeye bastı: Kripto para kazançları vergilendiriliyor
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Güney Kore, yıllık kripto kazançlarını vergilendirme planında geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Ülke, 1 Ocak 2027'den itibaren yıllık 2,5 milyon wonu, yani yaklaşık 1.740 doları aşan kripto kazançlarına yüzde 22'ye varan bir vergi uygulamayı planlıyor.

Başbakan Yardımcısı Koo Yun-cheol, ulusal meclisin Maliye ve Ekonomi Planlama Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada kararlı bir tavır sergiledi. Koo, kriptonun gelecek yıl planlandığı gibi vergilendirileceğini söyledi. Bu açıklama, uzun süredir ertelenen düzenlemenin dördüncü kez ötelenmeyeceğine işaret etti.

Söz konusu vergi başlangıçta Ocak 2022'de yürürlüğe girecekti ancak önce 2025'e ertelendi. Aralık 2024'te yapılan bir değişiklikle uygulama iki yıl daha geciktirildi ve 2027 başına bırakıldı.

VERGİ YÜZDE 22'YE ULAŞABİLECEK

Yürürlükteki çerçeveye göre kriptonun devrinden veya ödünç verilmesinden elde edilen gelir, "diğer gelir" kapsamında ayrı biçimde vergilendirilecek. Ülkenin vergi idaresine göre yatırımcılar yıllık 2,5 milyon won tutarında bir istisnadan yararlanacak. Bu eşiği aşan kazançlar ise yüzde 20 oranında ulusal vergiye, yerel gelir vergisiyle birlikte ise yüzde 22 orana tabi olacak.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nden Kim Sang-hoon, düzenlemeyi zararların sonraki yıllara devredilememesi nedeniyle eleştirdi. Kim, bu durumun yatırımcıları yurt dışındaki merkezi borsalara, merkeziyetsiz platformlara ve kullanıcıdan kullanıcıya piyasalara yöneltebileceği uyarısında bulundu. Kim ayrıca vergilendirmenin, OECD'nin sınır ötesi Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi tam anlamıyla işler hale gelene kadar ertelenmesi gerektiğini savundu.

DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ GARANTİ DEĞİL

Verginin hayata geçmesi kesinleşmiş sayılmıyor. Martta meclise sunulan bir yasa teklifi, kripto gelirini Gelir Vergisi Yasası kapsamından çıkararak vergiyi tümüyle kaldırmayı öngörüyor. Teklif dün komitede ele alındı ve bir alt komiteye havale edildi. Yasa koyucular hükümleri yürürlükten kaldırmadığı ya da yeniden ertelemediği sürece vergi 1 Ocak 2027'de devreye girecek.

Koo, verginin kaldırılması yönünde atılacak bir adımın Güney Kore'nin sermaye piyasası vergi rejiminde daha geniş ve sistematik bir gözden geçirmeyi gerektireceğini belirtti. Başbakan yardımcısına göre böyle bir inceleme, kripto kârlarının sermaye kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini de netleştirecek.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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