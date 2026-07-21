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Grayscale Worldcoin için ETF başvurusu yaptı

Grayscale Worldcoin için ETF başvurusu yaptı
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Worldcoin'e bağlı ilk borsa yatırım fonu, ABD piyasalarına gelmeye hazırlanıyor. Varlık yöneticisi Grayscale, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Grayscale Worldcoin ETF için bir tescil başvurusu sundu.

Şirket başvuruda, fonun World Network'ün yerel kripto parası WLD'yi tutacağını belirtti. Grayscale'e göre fon, pasif bir yatırım aracı olarak hisse değerinin, tröstün elinde tuttuğu WLD'nin değerini yansıtmasını hedefliyor. Bu değer, endeks fiyatı esas alınarak ve fonun giderleri ile diğer yükümlülükleri düşülerek belirlenecek.

Devreye girmesi halinde ETF, Nasdaq borsasında genel listeleme standartları kapsamında işlem görecek. Başvuruya göre Bank of New York Mellon transfer acentesi, BitGo Bank & Trust ise saklama kuruluşu olarak görev alacak. WLD tokeni, sektör verilerine göre 1,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 57'nci kripto para konumunda bulunuyor.

Bu başvuru, Grayscale'in kripto yatırım ürünleri yelpazesini genişletme yönündeki son adımı oldu. Varlık yöneticisi daha önce, SEC'e karşı açtığı emsal niteliğindeki davayı kazanmasının ardından amiral gemisi Bitcoin tröstünü bir ETF'ye dönüştürmüştü. Şirket ayrıca Ethereum'a bağlı ETF'ler başlattı, Dogecoin, Solana ve Chainlink gibi diğer kripto paralara bağlı fonlar için de başvuru yaptı.

WORLDCOIN SAM ALTMAN'IN KURUCULARINDAN OLDUĞU BİR ŞİRKET

Sonradan World adını alan Worldcoin, OpenAI'ın üst yöneticisi Sam Altman'ın kurucuları arasında yer aldığı bir şirket. Biyometrik kimlik doğrulama, kripto ve blok zinciri alanlarına odaklanan şirket, insanları doğrulamak için merkeziyetsiz bir dijital pasaport kullanıyor. Kimlik doğrulaması için ayrıca kişilerin gözlerini tarayan küresel bir cihazdan yararlanıyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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