Grayscale ve CoinShares yeni kripto ETF başvurularıyla herkesi şaşırttı

Kripto para piyasalarında yatırım olanaklarını genişletmeye yönelik yeni bir adım olarak Grayscale ve CoinShares, Litecoin ve XRP'yi izleyen ETF'ler için düzenleyici onay başvurularında bulundu. Bu hamle, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlaması ve SEC'deki liderlik değişiklikleri ile kripto para piyasasına yönelik beklentileri yükseltiyor. Yeni ETF'ler, yatırımcılara kripto varlıklara daha geniş ve düzenlenmiş bir erişim sunmayı vaat ediyor.

Trump Dönemi Kripto Düzenlemelerinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Kripto para piyasasında spot ETF'lere yönelik artan ilgi, önde gelen varlık yönetim şirketlerini harekete geçirdi. Grayscale ve CoinShares, XRP ve Litecoin odaklı yeni ETF başvurularıyla düzenleyici mercilerin kapısını çaldı.

CoinShares, portföyünü genişletme hedefiyle "CoinShares Litecoin ETF" ve "CoinShares XRP ETF" isimli iki yeni fon için başvuruda bulundu. Aynı dönemde NYSE üzerinden Grayscale de "Grayscale Litecoin Trust" ve "Grayscale Solana Trust" için 19b-4 formlarını sundu. Grayscale'in başvuruları, mevcut tröstlerin spot ETF yapısına dönüştürülmesini kapsıyor.

Bu girişimler, ABD'de yaşanan önemli yönetim değişikliklerinin ardından geldi. Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ve Gary Gensler'in SEC başkanlığından ayrılmasıyla kripto dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralandı. Özellikle kripto dostu kimliğiyle bilinen eski düzenleyici Paul Atkins'in SEC başkanlığına getirilme olasılığı, piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

SEC, geçtiğimiz yıl Bitcoin ve Ethereum temelli spot ETF'lere onay vermişti. Son dönemde başvurular, DOGE tabanlı fon teklifleriyle yeni bir ivme kazandı. Bu noktada kurumun önümüzdeki aylarda önemli düzenleyici değişiklikler yapması bekleniyor.

Bu doğrultuda, "Kripto anne" lakaplı SEC Komiseri Hester Peirce'in öncülüğünde yeni bir kripto görev gücü oluşturuldu. Bu birim, kripto para birimleri için şeffaf kurallar belirlemeyi, gerçekçi kayıt süreçleri oluşturmayı ve düzenleyici kaynakların etkin kullanımını hedefliyor.