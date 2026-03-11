Haberler

Goldman Sachs, spot XRP ETF'lerinin en büyük yatırımcısı oldu


Goldman Sachs, 2025 yıl sonu itibarıyla spot XRP ETF'lerinde yaklaşık 154 milyon dolar payla en büyük kurumsal yatırımcı konumuna geldi.

Analistler, yatırımcı tabanının önemli bölümünün 13F bildirimi kapsamına girmeyen bireysel yatırımcılardan oluştuğuna dikkat çekiyor. Deneyimli analist James Seyffart, spot XRP borsa yatırım fonu yatırımcılarının yalnızca sınırlı bir bölümünün resmi bildirimlerde görülebildiğini belirtti. Seyffart'a göre yatırımcıların çoğu 13F bildirimi zorunluluğuna tabi değil.

Seyffart'ın paylaştığı verilere göre spot XRP borsa yatırım fonlarının en büyük 30 yatırımcısı, 2025 yıl sonunda yaklaşık 211 milyon dolar değerinde pay tutuyordu. Fonlar, yıl sonu itibarıyla kümülatif net girişte 1 milyar doların üzerine yükseldi.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIMCI VERİLERİNİ SINIRLIYOR

Eric Balchunas ise bu yatırımcı kitlesinin bireysel yatırımcıların geneline değil daha çok XRP'ye uzun süredir ilgi gösteren bir tabana dayandığını değerlendirdi. ABD'de yalnızca 100 milyon doların üzerinde nitelikli menkul kıymet yöneten firmalar, SEC'e üç ayda bir 13F bildirimi sunmakla yükümlü. Bu nedenle bireysel yatırımcıların önemli bölümü resmi verilere yansımıyor.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla spot XRP fonlarının toplam yönetim altındaki varlıkları 1,44 milyar dolara ulaştı. Spot XRP borsa yatırım fonu ihraç eden şirketler arasında 21Shares, Bitwise Asset Management ve Franklin Templeton yer alıyor. 21Shares'in TOXR koduyla işlem gören spot XRP borsa yatırım fonu, şirketin altcoin odaklı fonları içinde en çok ilgi gören ürün konumunda.

XRP, kripto para piyasasında geniş ve aktif bir bireysel yatırımcı topluluğuna sahip. Dünya genelinde milyonlarca kişinin XRP tuttuğu ifade ediliyor. Ripple'ın üst yöneticisi Brad Garlinghouse da geçen ay katıldığı bir XRP etkinliğinde token'ın şirketin temel odağında yer aldığını vurguladı.

