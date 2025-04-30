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Goldman Sachs kripto para stratejisini açıkladı

Goldman Sachs kripto para stratejisini açıkladı
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Goldman Sachs'ın Dijital Varlıklar Başkanı Mathew McDermott, Dubai'deki Token2049 etkinliğinde kripto sektörünün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. McDermott, düzenleyici netliğin büyük kurumların kripto ekosistemine daha fazla sermaye akışı sağlayacağını ve bunun sektörün ciddi bir ölçeğe ulaşmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Finans dünyasının önemli kurumlarından Goldman Sachs, kripto varlıklar alanındaki çalışmalarını hızlandırırken, şirketin Dijital Varlıklar Başkanı Mathew McDermott, düzenleyici çerçevenin netleşmesinin önemine dikkat çekiyor. ABD'deki düzenlemelerin küresel kripto pazarına olumlu etki edeceğini düşünen McDermott, özellikle hazırlık aşamasındaki iki stablecoin tasarısının sektörde derin etki yaratacağını söyledi.

Goldman Sachs Dijital Varlık Platformunu Gelecek Yıl Devredecek

McDermott, Dubai'deki Token2049 etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, "İhtiyacınız olan şeylerden biri ölçektir. Büyük kurumların pazarın çeşitli kesimlerine sermaye konuşlandırabilmesi, bunu bir sonraki seviyeye taşır." ifadesini kullandı.

Goldman Sachs yöneticisi, ABD'de kripto düzenlemeleri için çeşitli lobi gruplarının mevcut yönetimle birlikte çalıştığını belirtti. McDermott, ABD'nin kripto alanındaki düzenleyici yaklaşımının küresel pazar için faydalı olacağını ve sektörün büyümesini hızlandıracağını öngörüyor.

Stablecoin düzenlemelerinin önemini vurgulayan McDermott, "Eğer düzenlemeler stablecoinlerin finansal kurumlar tarafından kolayca benimsenmesine izin verirse, bu büyük oyuncular tarafından dijital para kullanımını hızlandırabilir." şeklinde konuştu.

Goldman Sachs halihazırda türevler, vadeli işlemler, opsiyonlar ve ETF aktivitesini kapsayan bir kripto ticaret işletmesi yürütüyor. Şirket aynı zamanda tokenizasyona ve geleneksel ürünleri 7/24 ticaret ortamına getirmeye odaklanıyor. McDermott, firmanın özellikle Blockchain altyapısına odaklanan projelere yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.

Goldman Sachs'ın geliştirdiği Dijital Varlık Platformu'nun gelecek yıl elden çıkarılacağını belirten McDermott, "Değer yaratmamıza yardımcı olan bazı stratejik ortakları belirledik." dedi. McDermott son olarak, para piyasası fonlarının tokenizasyonu konusunda müşterilerden önemli bir ilgi gördüklerini sözlerine ekledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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