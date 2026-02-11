Goldman Sachs, dördüncü çeyrekte Bitcoin ETF pozisyonlarını yüzde 40 azalttı

Goldman Sachs, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu son Form 13F başvurusuna göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) borsa yatırım fonlarındaki (ETF) varlıklarını belirgin biçimde azalttı. Salı günü kamuoyuyla paylaşılan dosyalama, bankanın kripto varlık stratejisinde dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM ETF POZİSYONLARI GERİLEDİ

Başvuruya göre Goldman Sachs, 31 Aralık 2025 itibarıyla çeşitli spot Bitcoin ETF'lerinde yaklaşık 21,2 milyon adet hisse bulunduruyordu. Toplam değeri 1,06 milyar dolar olan bu pozisyon, üçüncü çeyrekle karşılaştırıldığında hisse bazında yüzde 39,4'lük bir düşüşe karşılık geliyor. Bankanın spot Ethereum ETF'lerindeki varlıkları da benzer bir gerileme gösterdi. Goldman Sachs, geçen yılın sonunda yaklaşık 40,7 milyon adet spot Ethereum ETF hissesi tutuyordu ve bu hisselerin toplam değeri yaklaşık 1 milyar dolardı. Bu rakam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 27,2'lik bir azalmaya denk düşüyor.

YENİ ETF'LERE POZİSYON AÇILDI

Öte yandan yatırım bankası, çeyrek içinde piyasaya sürülen spot XRP ve Solana ETF'lerinde yeni pozisyonlar oluşturdu. Goldman Sachs, geçen yılın sonunda 152,2 milyon dolar değerinde spot XRP ETF'i ve 108,9 milyon dolar değerinde spot Solana ETF'i tutuyordu.

PİYASA GERİLEMESİ FON ÇIKIŞLARINI HIZLANDIRDI

Bu hamle, kripto piyasasında dördüncü çeyrekte yaşanan geniş çaplı bir gerilemenin ortasında geldi. Bitcoin, eylül sonundaki yaklaşık 114.000 dolar seviyesinden yıl sonunda 88.400 dolar civarına gerilerken, Ethereum da aynı dönemde 4.140 dolardan 2.970 dolara düştü. SoSoValue verilerine göre, piyasadaki bu değer kaybı spot ETF'lerden de önemli fon çıkışlarına yol açtı. Spot Bitcoin ETF'leri dördüncü çeyrekte 1,15 milyar dolarlık net çıkış kaydederken, spot Ethereum ETF'lerinden aynı dönemde 1,46 milyar dolar net fon çıkışı yaşandı.