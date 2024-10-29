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FV Bank ve Visa kripto para destekli banka kartlarını duyurdu

FV Bank ve Visa kripto para destekli banka kartlarını duyurdu
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FV Bank ve Visa, dijital ve fiat para birimlerini destekleyen yenilikçi banka kartlarını tanıttı. Bu kartlar, Amerika ve uluslararası müşterilere yönelik olarak, günlük alışverişlerde kripto para kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor. İş birliği, finansal işlemlerde çığır açacak yenilikler sunuyor.

FV Bank, Visa ile güçlerini birleştirerek hem fiat hem de kripto para birimleri ile uyumlu yeni banka ve kurumsal kartlarını tanıttı. Bu kartlar, dijital varlıkların günlük finansal işlemlere entegrasyonunu kolaylaştıracak ve kullanıcılara çok yönlü para yönetimi imkanı sunacak. Amerika ve uluslararası piyasalarda kullanıma sunulan bu kartlar, finans dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor.

FV Bank ve Visa'dan Dev Kripto Para Hamlesi

Fintech dünyasının yükselen yıldızlarından FV Bank, ödeme sistemleri devi Visa ile güçlerini birleştirerek dijital varlık destekli yeni nesil banka ve kurumsal kartlarını kullanıma sundu.

2018'de kurulan ve Porto Riko Finansal Kurumlar Komiserliği'nden lisans alan FV Bank'ın yeni kartları, hem ABD içindeki hem de uluslararası müşterilere hizmet verecek. Kullanıcılar bu kartlarla geleneksel para birimlerinin yanı sıra kripto paralara da erişim sağlayabilecek.

Yeni kartlar, Amerikan doları gibi geleneksel para birimlerinin yanında USDC ve Tether gibi stablecoinleriyle birlikte Bitcoin, Ethereum, Polygon, Dogecoin ve Polkadot gibi popüler kripto para birimlerini destekliyor. Bu hamle, FV Bank'ın geleneksel finans hizmetlerini dijital varlık yönetimiyle bütünleştirme vizyonunun önemli bir adımı olarak görülüyor.

Dijital varlıkların günlük finansal işlemlerde kullanımı yaygınlaştıkça, kripto şirketleri büyük kart ağlarıyla iş birliklerini artırıyor. Bu kapsamda Avalanche Vakfı da Wrapped AVAX, BENQI Liquid Staked AVAX ve USDC destekli Visa kartını piyasaya sürdü.

Öte yandan Mastercard da bu alandaki rekabette geri kalmıyor. Şirket, Eylül ayında Avrupa merkezli kripto ödeme sağlayıcısı Mercuryo ile anlaşarak, kullanıcıların kendi saklama cüzdanlarındaki kripto varlıkları Mastercard üye iş yerlerinde kullanabilmesinin önünü açtı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Ethereum Bitcoin Finans Banka Fiat Visa

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