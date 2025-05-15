FTX yeni ödemeler için tarih verdi

FTX yeni ödemeler için tarih verdi
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İflas eden FTX borsası, ikinci grup alacaklılara 30 Mayıs'tan itibaren 5 milyar dolardan fazla kripto varlığı dağıtmaya hazırlanıyor. Ödemeler 1-3 iş günü içinde tamamlanacak.

Başarısız kripto para borsası FTX, alacaklıların ikinci grubuna fonları 1-3 iş günü içinde aktaracağını açıkladı. FTX'in bu açıklamasıyla birlikte kullanıcılar 2022'den bu yana ilk kez varlıklarına erişebilecek.

İflas başvurusundan iki buçuk yıldan fazla süre geçtikten sonra kripto para borsası FTX kullanıcılarına geri ödeme planını uygulamaya koyuyor. FTX Recovery Trust, 15 Mayıs'ta yaptığı duyuruyla, borsanın yeniden yapılandırma planı kapsamında 30 Mayıs'tan itibaren ikinci grup hak sahiplerine fon dağıtımına başlayacağını açıkladı.

Geri Ödeme Detayları Açıklandı

FTX Recovery Trust tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler BitGo ve Kraken gibi kripto şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek ve alacaklılara 5 milyar dolardan fazla fon "1-3 iş günü içinde" aktarılacak. Yeniden yapılandırma planı uyarınca, beş farklı "kolaylık sınıfı" olarak tanımlanan gruplara varlıklarının yüzde 54 ile yüzde 120 arasında değişen oranlarda geri ödeme yapılacak. Bir sonraki sınıf alacaklılar için geri ödeme takviminin "zamanı geldiğinde duyurulacağı" belirtilirken tüm talepler karşılanırsa borçluların 16 milyar dolara kadar ödeme yapması bekleniyor.

FTX, 18 Şubat'ta başlattığı ilk geri ödeme turuyla alacaklılara yaklaşık 1,2 milyar dolar ödeme yapmıştı. Eski FTX kullanıcıları, borsanın Kasım 2022'de çöküşünden bu yana ilk kez fonlarını görecek olsalar da birçoğu yeniden yapılandırma planını kripto para birimlerinin iflas zamanındaki fiyatlarını baz aldığı için eleştiriyor.

2022 sonundan bu yana Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 20 bin dolardan yayın tarihi itibarıyla 100 bin doların üzerine çıkarak yüzde 400'den fazla artış gösterdi. Kurtarma planına göre, alacaklıların yüzde 98'inin başlangıçtaki talep değerlerinin en az yüzde 118'ini nakit olarak alması bekleniyor.

Şirketin duyurusu, eski FTX CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried'in yargılanıp müşteri fonlarını kötüye kullanmadaki rolü nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasından bir yıldan fazla süre sonra geldi. Eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve eski FTX Digital Markets eş CEO'su Ryan Salame suçlarını kabul ederek sırasıyla iki ve yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FTX mühendislik direktörü Nishad Singh ve kurucu ortağı Gary Wang da suçlarını kabul ederek tutuklu kaldıkları süre kadar ceza aldı. Ancak, Salame'nin eşi Michelle Bond, borsanın faaliyetlerine doğrudan dahil olmamış olsa da New York'ta halen kampanya finansmanı suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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