FTX'in 5 Milyar Dolarlık Ödemesi Altcoin Sezonunu Başlatabilir mi?

FTX'in 5 Milyar Dolarlık Ödemesi Altcoin Sezonunu Başlatabilir mi?
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Kripto piyasasında altcoin sezonuna dair beklentiler zayıflıyor. Son veriler, piyasanın momentumu kaybettiğini gösteriyor. Her ne kadar FTX'in 30 Mayıs'ta gerçekleştireceği 5 milyar dolarlık ödeme piyasaya yeni bir likidite dalgası getirecek olsa da, sermayenin yeniden Bitcoin'e yöneldiği görülüyor. Peki, FTX'in 5 milyar dolarlık ödemesi altcoin sezonunu başlatabilir mi?

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti artarken, Ethereum'un Bitcoin'e karşı değeri geriliyor. Altcoin Sezon Endeksi 25'e kadar düştü ve bu da Bitcoin'in hâlâ piyasada belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

FTX'in Ödemesi Likiditeyi Artırabilir Ama İvme Azalıyor

FTX, 30 Mayıs'ta onaylı alacaklılara 5 milyar dolardan fazla ödeme yapacak. Bu, kripto tarihindeki en büyük tek seferlik ödemelerden biri olacak.

Analistlere göre, bu likidite artışı altcoin piyasasında yeniden bir canlanma yaratabilir. Nitekim 7–13 Mayıs tarihleri arasında Bitcoin hakimiyeti yüzde 65,5'ten yüzde 62,2'nin altına düşmüş, bu da altcoin sezonunun başladığı yönünde yorumlanmıştı.

Ancak bu hava kısa sürdü. 14–20 Mayıs arasında Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yeniden yüzde 3 artarak önceki haftaki düşüşü büyük ölçüde telafi etti. Bu da yatırımcıların sermayeyi tekrar Bitcoin'e kaydırdığını gösteriyor.

Ethereum'un Bitcoin karşısındaki gücünü ölçen ETH/BTC oranı da benzer bir tablo çiziyor. 7–13 Mayıs arasında bu oran yüzde 38'e yakın artarken, 14–20 Mayıs döneminde yüzde 8,7 oranında geri çekildi. Bu düşüş, Ethereum'un görece zayıfladığını ve altcoin sezonuna dair beklentilerin azaldığını gösteriyor.

Altcoin Sezonu İçin Likidite Yeterli Olacak mı?

Bitcoin hariç toplam kripto piyasa değeri 7 Mayıs'ta 1,01 trilyon dolarken, 13 Mayıs'ta 1,26 trilyon dolara yükseldi. Ancak ardından yaşanan düşüşle 1,17 trilyon dolara geriledi. Yaklaşık 90 milyar dolarlık çıkış, altcoinlere olan ilginin sürdürülebilir olmadığını ortaya koyuyor.

Yine de 30 Mayıs'taki 5 milyar dolarlık FTX ödemesi, piyasaya yeniden can verebilir. Eğer bu fonların bir kısmı altcoinlere yönelirse, Haziran ayında yeni bir altcoin sezonu başlayabilir.

Öte yandan CoinMarketCap'in verilerine göre Altcoin Sezon Endeksi 9 Mayıs'ta 43 seviyesindeyken, şu anda 25'e düştü. Bu da endeksin "Bitcoin Sezonu" sinyali verdiğini gösteriyor.

Endeks, son 90 günde ilk 100 kripto para biriminin (stabilcoin ve tokenlaştırılmış varlıklar hariç) kaçı Bitcoin'den daha iyi performans göstermiş, bunu ölçüyor. Endeksin 75'in üzerine çıkması altcoin sezonu, 25'in altına inmesi ise Bitcoin'in piyasaya hakim olduğu anlamına geliyor.

Şu anda yalnızca ilk 100'deki kripto paraların dörtte biri Bitcoin'den daha iyi performans gösteriyor. Ancak önümüzdeki günlerde piyasaya girecek likiditeyle bu durumun tersine dönmesi hâlâ mümkün.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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