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FTX bağış skandalı: Federal mahkeme 13 milyon doları geri istiyor

FTX bağış skandalı: Federal mahkeme 13 milyon doları geri istiyor
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Haberler
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ABD federal mahkemesi, kripto para borsası FTX'in eski yöneticileri Sam Bankman-Fried ve Nishad Singh'in Demokrat yanlısı gruplara aktardığı 13,25 milyon dolarlık siyasi bağışların iadesini değerlendiriyor. Yargıç Lewis Kaplan, bağışların geri alınması için hükümete ek süre tanıdı.

FTX'in çöküşünün ardından ortaya çıkan siyasi bağış skandalı derinleşiyor. Future Forward PAC, Senate Majority PAC ve Emily's List/Women Vote gibi Demokrat yanlısı grupların aldığı milyonlarca dolarlık bağışın akıbeti, federal mahkemenin gündeminde. Eski FTX mühendislik direktörü Singh'in mahkemedeki itirafları, bağışların Bankman-Fried'in talimatıyla yapıldığını ortaya koydu.

Bağış Alan Gruplar Sessizliğini Koruyor

Federal mahkemenin son kararı ile ABD hükümeti, siyasi bağışların iadesini görüşmek için 15 Ocak'a kadar süre kazandı. OpenSecrets verilerine göre Future Forward PAC 6 milyon dolar ile en yüksek bağışı alan grup oldu.

Singh'in mahkemedeki ifadeleri skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Eski mühendislik direktörü, Bankman-Fried'in talebiyle bağışlar için boş çekler imzaladığını kabul etti.

Demokrat yanlısı gruplar arasında Senate Majority PAC 3 milyon dolar, Women Vote ise 2,25 milyon dolar aldı. Rapora göre bağış alan kuruluşların çoğunluğu bu fonları başka yerlere aktarmayı planlıyor.

Singh, Bankman-Fried'e karşı verdiği ifadenin ardından hapis cezasından kaçınmayı başardı. Mahkeme, eski yöneticiye gözaltında geçirdiği süre ve üç yıl denetimli serbestlik cezası verdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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