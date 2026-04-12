Haberler

Fransa Merkez Bankası'ndan euro dışındaki stablecoinlere kısıtlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Merkez Bankası'ndan Euro dışındaki stablecoinlere yönelik daha sıkı MiCA kuralları talebi geldi. Fransa Ulusal Meclisi de 5.000 euro üzerindeki öz saklama cüzdanları için yıllık raporlama zorunluluğu içeren düzenlemeyi benimsedi.

Fransa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Denis Beau, mart ayında EUROFI Yüksek Düzey Semineri'nde yaptığı ve perşembe günü Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) web sitesinde yayımlanan konuşmada bankasının MiCA'nın bu alanda "güçlendirilmesi için baskı uyguladığını" belirtti. Beau, özellikle euro haricindeki para birimlerine endeksli stablecoinlerin ödeme sistemlerinde kullanımına kısıt getirilmesi çağrısında bulundu.

Beau'nun açıklamaları, küresel stablecoin pazarının yüzde 98'ini oluşturan ABD doları endeksli stablecoinlerin hakimiyetine ilişkin artan kaygıları yansıtıyor. Beau, "MiCA, özellikle Avrupalı olmayan oyuncuların ihraç ettiği stablecoinlerin yaygınlaşması durumunda sektördeki değişimlerin doğurduğu riskleri yalnızca kısmen ele alıyor." dedi.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta da 2025 yılında MiCA'nın Avrupa'da uyumlu stablecoinlerin benimsenmesine sınırlı katkı sağladığını vurgulayarak dijital euro'yu bu sorunu gidermenin temel aracı olarak göstermişti.

5.000 EURO ÜSTÜ CÜZDANLAR RAPORLANACAK

Fransa Ulusal Meclisi, 7 Nisan'da bir dolandırıcılıkla mücadele tasarısına öz saklama cüzdanlarının yıllık olarak raporlanmasını zorunlu kılan bir madde ekledi. Yapılan açıklamalara göre düzenleme, öz saklama cüzdanlarındaki kripto varlıkların gerçeğe uygun değerinin 5.000 euroyu aşması halinde uygulanacak.

Tasarı henüz yasama sürecini tamamlamadı. Gregory Raymond'ın aktardığına göre söz konusu madde, uygulama sınırlılıkları ve veri güvenliği endişelerini gerekçe gösteren bazı milletvekilleri ile hükümet ve vergi idaresinin bölümlerinin muhalefetiyle karşılaştı.

Bu gelişmeler, sektörün Paris Blockchain Week için bir araya gelmeye hazırlandığı döneme denk geliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15-16 Nisan tarihlerinde Louvre Müzesi bünyesinde düzenlenecek etkinlikte özel bir konuşma yapması bekleniyor.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

