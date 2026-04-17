Fransa kripto saldırılarına karşı yeni önlemler açıkladı

Fransa İçişleri Bakanı'na bağlı Devlet Bakanı Jean-Didier Berger, kripto para yatırımcılarını hedef alan kaçırma ve fiziksel saldırı olaylarının giderek arttığı Fransa'da yakın dönemde ek önlemlerin devreye gireceğini açıkladı. Berger açıklamalarını Paris Blockchain Haftası konferansında yaptı.

Berger, yetkililerinin "önleyici tedbirler" aldığını ve binlerce kişinin kayıt yaptırdığı bir uyarı platformu kurduklarını aktardı. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ile birlikte önümüzdeki haftalarda daha kapsamlı bir planı kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Açıklamalar bu haftaki bir kaçırma olayının hemen ardından geldi. Pazartesi günü dört şüpheli, kripto para girişimcisi olan babanın fidye ödemesi amacıyla bir anne ile 11 yaşındaki çocuğunu kaçırdı. Talep edilen fidye 400 bin euro iken Paris savcılığının açıklamasına göre şüpheliler salı sabahı yakalandı, kurbanlar serbest bırakıldı.

Yılın başından bu yana Fransa'da 41 kripto bağlantılı kaçırma vakası rapor edildi. Bu sayı, 2026'da her 2,5 günde bir bu tür bir saldırının yaşandığına işaret ediyor.

AVRUPA KÜRESEL SALDIRI HARİTASININ MERKEZİNDE

Siber güvenlik platformu CertiK'in verilerine göre kripto varlık ele geçirmek amacıyla gerçekleştirilen fiziksel saldırılar 2025'te dünya genelinde yüzde 75 artarak 72 doğrulanmış vakaya ulaştı. 19 vakayla Fransa en fazla saldırı kaydeden ülke olurken Avrupa'nın küresel toplam içindeki payı yüzde 40 seviyesinde kaldı.

Son aylarda dikkat çeken diğer vakalar arasında mart ayında polis kılığına giren saldırganların bir Fransız çiftten 1 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) çalması ve Şubat'ta bir yargıç ile annesinin kripto girişimcisi partneri hedef alan fidye saldırısında kaçırılması yer alıyor. Fransız polisi o olayda altı kişiyi tutukladı.

Serkan KÖSE
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Haberler.com
500

Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Trump konuşma metnini hazırlayan kişiye patladı: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?

Konuşma metnini okurken deliye döndü: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?
Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi

Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı