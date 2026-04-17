Fransa kripto saldırılarına karşı yeni önlemler açıkladı

Berger, yetkililerinin "önleyici tedbirler" aldığını ve binlerce kişinin kayıt yaptırdığı bir uyarı platformu kurduklarını aktardı. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ile birlikte önümüzdeki haftalarda daha kapsamlı bir planı kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Açıklamalar bu haftaki bir kaçırma olayının hemen ardından geldi. Pazartesi günü dört şüpheli, kripto para girişimcisi olan babanın fidye ödemesi amacıyla bir anne ile 11 yaşındaki çocuğunu kaçırdı. Talep edilen fidye 400 bin euro iken Paris savcılığının açıklamasına göre şüpheliler salı sabahı yakalandı, kurbanlar serbest bırakıldı.

Yılın başından bu yana Fransa'da 41 kripto bağlantılı kaçırma vakası rapor edildi. Bu sayı, 2026'da her 2,5 günde bir bu tür bir saldırının yaşandığına işaret ediyor.

AVRUPA KÜRESEL SALDIRI HARİTASININ MERKEZİNDE

Siber güvenlik platformu CertiK'in verilerine göre kripto varlık ele geçirmek amacıyla gerçekleştirilen fiziksel saldırılar 2025'te dünya genelinde yüzde 75 artarak 72 doğrulanmış vakaya ulaştı. 19 vakayla Fransa en fazla saldırı kaydeden ülke olurken Avrupa'nın küresel toplam içindeki payı yüzde 40 seviyesinde kaldı.

Son aylarda dikkat çeken diğer vakalar arasında mart ayında polis kılığına giren saldırganların bir Fransız çiftten 1 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) çalması ve Şubat'ta bir yargıç ile annesinin kripto girişimcisi partneri hedef alan fidye saldırısında kaçırılması yer alıyor. Fransız polisi o olayda altı kişiyi tutukladı.