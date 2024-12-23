Flare ağında USDX stablecoin dönemi başladı

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Hex Trust'ın kurucu ortağı ve CEO'su Alessio Quaglini, USDX'in DeFi uygulamalarıyla daha fazla entegre olarak kullanıcılar için güvenilir bir varlık haline geleceğini vurguladı. MiCA düzenlemeleri kaynaklı uyumluluk gereksinimleri, sektörde yeni ve güvenilir stablecoin çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor.

HT Digital Assets USDX ile DeFi Dünyasına Adım Attı

USDX, Flare Network üzerindeki ilk doğal stablecoin olma özelliğini taşıyor. Hex Trust CEO'su Quaglini, stablecoinin 1-3 aylık Hazine bonoları ile desteklendiğini ve bu rezervlerin küresel, birinci sınıf finans kurumlarında tutulduğunu açıkladı.

Clearpool protokolü üzerindeki T-pool aracılığıyla yield üretim imkanı sağlaması projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu. USDX sahipleri, kilitleme süreleri olmadan hem USDX hem de FLR cinsinden ödül kazanabilecek.

FAssets sistemiyle entegrasyon sayesinde kullanıcılar, Bitcoin (BTC) gibi akıllı sözleşme olmayan tokenları DeFi alanında kullanabilecek. Bu özellik, zincirler arası köprüleme ve yield üretimi için yeni fırsatlar yaratıyor.

Flare Labs CEO'su Hugo Philion, USDX'in geliştirilmesinde doğal olarak ihraç edilen, dolara sabitlenmiş ve tam teminatlı bir varlığa yönelik talebin etkili olduğunu vurguladı.