Fed, sınırlı ana hesap uygulaması için tarih verdi

Waller, Global Interdependence Center tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed ana hesabının daraltılmış versiyonunu yıl sonuna kadar devreye sokmayı umduğunu belirtti. Geleneksel bir ana hesap (master account), finans kuruluşlarına Fed'in ödeme sistemlerine doğrudan erişim sağlayarak ABD para arzına en doğrudan bağlantıyı sunar. Önerilen sınırlı versiyon ise bakiyeler üzerinden faiz ödenmemesi ve iskonto penceresinden borçlanma imkânı bulunmaması gibi önemli kısıtlamalar içeriyor.

Öneriye ilişkin görüş bildirimi süreci cuma günü sona erdi ve süreçte kripto sektörü ile topluluk bankaları arasında geleneksel olmayan finans firmalarının ABD ödeme sistemine erişip erişmemesi konusunda derin görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

Waller, "Bu konuları bir şekilde çözmemiz gerekecek, ama makul bir şekilde ilerleyebilirsek bunu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyorum." dedi.

FED'İN ÇALIŞMALARI SÜRERKEN KONGRE'DE SÜREÇ DURDU

Merkez bankası dijital varlıklar alanındaki çalışmalarını sürdürürken, Washington'daki yasa koyucular sektörü bütünüyle düzenleyecek bir yasa tasarısını geçirmekte ciddi engellerle karşı karşıya. Waller, Başkan Donald Trump'ın geçen yıl göreve gelmesiyle birlikte oluşan "coşku" ortamının artık sönmeye başladığına dikkat çekerek, Bitcoin başta olmak üzere önde gelen kripto varlıkların fiyatlarının aylık dip seviyelere gerilediğini vurguladı.

Waller, "Giriyorsunuz, biraz para kazanıyorsunuz, belki biraz kaybediyorsunuz. Bu işlerin doğası böyle. Mevcut yönetimle birlikte kripto dünyasına giren coşkunun bir kısmı sönmeye başladı." dedi.

Bitcoin, geçen yıl 126.000 doların biraz üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak o tarihten bu yana yaklaşık 70.000 dolar seviyelerine geriledi.