Haberler

Fed, bankaların itibar riski denetimini kalıcı olarak kaldırma teklifini kamuoyuna açtı

Fed, bankaların itibar riski denetimini kalıcı olarak kaldırma teklifini kamuoyuna açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed), banka denetim çerçevesinden "itibar riski" kavramını kalıcı olarak çıkarmayı öngören düzenleme teklifini kamuoyu görüşüne açtı. Adım, kripto sektörü başta olmak üzere yasal faaliyet gösteren işletmelerin banka hesaplarının kapatılmasına (debanking) yönelik artan endişelere yanıt niteliği taşıyor.

Fed, Haziran 2025'te ilk kez duyurduğu politika değişikliğini kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Teklif, denetim kararlarının maddi finansal risklere dayandırılmasını ve denetim değerlendirmelerinde açıklık ile tutarlılığın artırılmasını hedefliyor. Yeni düzenlemeyle Fed, bankaların yasal faaliyetlerde bulunan müşterilerine hizmet verdikleri için cezalandırılmaması gerektiğini resmi olarak kayıt altına almış olacak. Kamuoyu görüşleri, teklifin Federal Register'da yayımlanmasının ardından 60 gün içinde sunulabilecek.

FED YÖNETİMİNDEN SERT MESAJLAR

Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle W. Bowman, yaptığı açıklamada debanking konusunda rahatsız edici vakalarla karşılaştıklarını belirtti. Bowman, denetçilerin itibar riski gerekçesiyle finansal kuruluşları müşterilerinin hesaplarını kapatmaya yönlendirdiğini ve bu baskının siyasi görüş, dini inanç veya yasal ancak dışlanan iş alanlarında faaliyet gösteren kişileri hedef aldığını ifade etti. Bowman, bu tür ayrımcılığın Fed'in denetim çerçevesinde yeri olmadığının altını çizdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor