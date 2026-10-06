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Ethereum'da kritik test

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Ethereum'da kritik test
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Ethereum, daha fazla işlemi güvenli biçimde taşıma hedefi için kritik bir teste hazırlanıyor. Glamsterdam güncellemesi bugün Sepolia test ağında sınanacak. Deneme öncesinde yayımlanan yazılım sürümü, daha yüksek kapasitenin kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Ethereum Foundation'ın takvimine göre güncellemenin 6 Ekim'de Türkiye saatiyle 16.53'te devreye girmesi planlanıyor. Testte, bir blokta yapılabilecek hesaplama miktarını belirleyen gas sınırının yaklaşık 60 milyondan 200 milyona yükseltilmesi hedefleniyor. Geliştiriciler, ağı çalıştıran doğrulayıcıların artan yükü ne kadar güvenilir biçimde karşılayabildiğini inceleyecek.

Test öncesindeki son hazırlıklardan biri, doğrulayıcı yazılımı Prysm'ın 7.2.1 sürümü oldu. Yeni sürüm, güncelleme etkinleştiğinde 200 milyon gas sınırını varsayılan olarak kullanacak. Böylece operatörlerin daha yüksek sınır için ayrıca ayar yapması gerekmeyecek.

Önceki 7.2.0 sürümü de Sepolia güncellemesini destekliyordu. Buna rağmen elle değişiklik yapılmadığında 60 milyon gas sınırını kullanıyordu. Son düzenleme, test sırasında daha büyük blokların oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

DAHA FAZLA İŞLEM İÇİN ALAN AÇILACAK

Gas sınırının yükselmesi, aynı blokta daha fazla transfer ve uygulama işleminin yer almasına olanak tanıyabilir. Ağın yoğun olduğu dönemlerde işlemler için daha geniş alan bulunması, kullanıcıların bloklara girebilmek için ödediği ücretler üzerindeki baskıyı azaltabilir.

Kapasite artışı, ücretlerin kesin olarak düşeceği anlamına gelmiyor. İşlem maliyetleri ağdaki talebe ve yapılan işlemin türüne göre değişiyor. Gas sınırının üç katından fazlasına çıkması da işlem sayısının aynı oranda artacağını garanti etmiyor.

Glamsterdam, blokların hazırlanma ve doğrulanma biçiminde de değişiklikler içeriyor. İşlemlerin ihtiyaç duyduğu verilere paralel erişim sağlanması ve doğrulama çalışmalarının daha verimli yürütülmesi amaçlanıyor. Böylece kapasite büyürken ağı çalıştıran bilgisayarların üzerindeki yükün yönetilebilir kalması hedefleniyor.

ANA AĞ İÇİN TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bugünkü deneme Sepolia ile sınırlı kalacak. Ethereum'un gerçek varlıklarla işlemlerin yapıldığı ana ağında aynı anda kapasite artışına gidilmeyecek. Ethereum Foundation, Hoodi test ağı ve ana ağ için etkinleştirme tarihlerinin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Güncelleme, ağda kalıcı veri oluşturmanın ve bu verilere erişmenin maliyetini de yeniden düzenliyor. Sabit gas sınırlarına göre çalışan bazı akıllı sözleşmelerin uyarlanması gerekebileceği için uygulama geliştiricilerinden sözleşmelerini yeni kurallarla test etmeleri isteniyor.

Sepolia'yı çalıştıran operatörlerin güncellemeyle uyumlu yazılımlara geçmesi gerekiyor. Ana ağdaki ETH sahiplerinin bu test için işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Ana ağ takvimi, geliştirici ekiplerin kararı sonrasında ayrı bir duyuruyla açıklanacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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