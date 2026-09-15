Ethereum'da kritik gösterge negatife döndü

Fiyat, 15 Eylül'de önceki 24 saate göre yaklaşık yüzde 2 gerileyerek 2 bin 475 dolar civarında işlem gördü. Ethereum, bir önceki seansta 2 bin 600 doları aşmasının ardından yükselişin tamamını geri verdi ve ağustos sonundan bu yana etkili olan sıkışma bölgesine döndü.

Günlük grafikte MACD çizgisi 72,86 ile 90,93 seviyesindeki sinyal çizgisinin altına indi. Histogramın eksi 18,07'ye gerilemesi, ağustostaki yükselişi taşıyan ivmenin zayıfladığına işaret etti. Göreceli Güç Endeksi de son zirvelerinden 56,89'a düşerken kendi hareketli ortalaması olan 62,14'ün altında kaldı.

Bu göstergeler satış baskısının güçlendiğini gösterse de Ethereum henüz aşırı satım bölgesine girmedi. Bu nedenle teknik görünüm, aşağı yönlü hareket alanının tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

2 BİN 450 DOLARDA TASFİYE RİSKİ

Dört saatlik grafikte Ethereum, 2 bin 509 dolar civarındaki Bollinger Bantları orta çizgisinin altına indi. Alt bant 2 bin 469 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin kaybedilmesi hâlinde 2 bin 450 dolar bölgesi ilk kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor.

Ortalama Yön Endeksi'nin (ADX) 17,73 seviyesinde bulunması, mevcut eğilimin güçlü olmadığını gösteriyor. Ethereum bu nedenle belirgin bir yön oluşturmadan dar bantta kalabilir. Kısa süreli hareketlerin ise kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle sertleşme riski bulunuyor.

CoinGlass'ın bir haftalık tasfiye haritasında 2 bin 450-2 bin 470 dolar aralığında yoğunlaşan kaldıraçlı pozisyonlar görülüyor. Fiyatın bu bölgenin altına inmesi, uzun pozisyonların zorunlu kapanışlarıyla hareketi 2 bin 390-2 bin 410 dolar bandına taşıyabilir. Daha geniş günlük grafikteki ana yapısal destek 2 bin 254 dolar civarında bulunuyor.

Yukarıda ilk eşik 2 bin 510 dolar seviyesinde yer alıyor. Ethereum'un 2 bin 550 doları geri alması mevcut olumsuz görünümü zayıflatabilir. Bu seviyenin üzerinde 2 bin 600 dolar, ardından 2 bin 630-2 bin 650 dolar arasında biriken kısa pozisyonlar gündeme gelebilir.

FED VE CLARITY KARARLARI OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

Kripto analisti Daan Crypto Trades, son yükseliş ve geri çekilmeyi ABD Senatosundaki CLARITY oylaması ile ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesindeki pozisyon değişimine bağladı. Analiste göre ilk yükseliş kısa pozisyonları tasfiye ederken ardından gelen düşüş kaldıraçlı uzun pozisyonları piyasadan çıkardı.

Analist Ted Pillows ise Ethereum'un haftalık görünümde 2 bin 550 doları geri almadan yükseliş alanının sınırlı kalacağını savundu. Pillows'un grafiğinde ilk büyük destek 2 bin 175 dolar, 2 bin 550 dolar üzerinde haftalık kapanış yapılması durumundaki sonraki direnç ise yaklaşık 2 bin 860 dolar olarak gösterildi.

Tasfiye haritası fiyatın hangi yönde ilerleyeceğini tek başına göstermiyor. Harita, Ethereum ilgili seviyelere ulaştığında zorunlu pozisyon kapanışlarının oynaklığı artırabileceği bölgeleri işaret ediyor.