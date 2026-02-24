Haberler

Ethereum Vakfı, DeFi geliştirme ekibini kurdu

Ethereum Vakfı, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında yeni protokol geliştirmeyi desteklemek amacıyla özel bir DeFi birimi oluşturduğunu duyurdu. Ekip, izinsiz, sansüre dayanıklı ve açık kaynaklı finans ilkelerini savunacak.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda yeni birimin App Relations ekibi bünyesinde faaliyet göstereceğini açıkladı. Daha geniş kapsamdaki Ecosystem Acceleration biriminin bir parçası olan ekibe Jason Chaskin liderlik ediyor.

YENİ EKİBİN KADROSU BELLİ OLDU

Birimin kilit isimleri de açıklandı. DELV'in eski CEO'su ve MakerDAO yönetişim mimarı Charles St. Louis, DeFi Protokol Uzmanı olarak görev alırken Gearbox Protocol kurucu ortağı Ivan (ivangbi) DeFi Koordinatörü pozisyonuna getirildi.

Ekip, yayımladığı blog yazısında vizyonunu, "DeFi'nin gelişmesini istiyoruz, ancak nasıl olması gerektiği konusunda net bir duruşumuz var: izinsiz, sansüre dayanıklı, gizlilik öncelikli, kendi kendine saklama odaklı ve açık kaynak." sözleriyle özetledi.

"DEFIPUNK" VİZYONU

St. Louis, vakfın "DeFipunk" felsefesine inandığını vurguladı. Bu yaklaşım, DeFi'nin geleneksel finanstan yalnızca marjinal olarak daha iyi bir sistem değil, yalnızca Ethereum üzerinde var olabilecek bir finans modeli olması gerektiğini savunuyor.

Ekip, mevcut DeFi projelerini desteklemenin yanı sıra kullanıcı kontrollü yapay zekâ uygulamaları, zincir üstü vadeli işlem piyasaları, futarchy DAO'ları ve ZK tabanlı özel teminatsız borç verme gibi geleceğe yönelik kavramlar üzerinde de çalışacak. Ayrıca DeFi ekiplerinin vakıfla doğrudan iletişim kurması için açık kanallar oluşturulması ve geçen yıl yeniden yapılandırılan Privacy Cluster ile iş birliği yapılması da planlanıyor.

Bu adım, Ethereum Vakfı'nın geçen yıl başlattığı kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

