Ethereum Vakfı Blockchain ağının güvenlik sorunlarını raporladı

Ethereum Vakfı Blockchain ağının güvenlik sorunlarını raporladı
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Ethereum Vakfı trilyon dolarlık güvenlik planının ilk raporu ile ağın altı kritik zayıflığını açıkladı. Akıllı sözleşme güvenlik açıkları, konsensüs protokolü riskleri ve altyapı bağımlılıkları başlıca tehdit alanları olarak belirlendi. Vakıf aynı zamanda yönetimde büyük değişikliklere giderek Aya Miyaguchi'yi yeni başkan olarak atadı.

Ethereum Vakfı, Mayıs ortasında başlattığı 1TS girişimi kapsamında Blockchain ağının güvenlik durumunu kapsamlı şekilde denetledi. Rapor, kullanıcı deneyimi sorunlarından konsensüs protokolü zayıflıklarına kadar geniş bir yelpazede iyileştirme gerektiren konuları gün yüzüne çıkardı.

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Vakfın açıkladığı Trillion Dollar Security raporunda altı temel alan iyileştirme için tanımlandı. Bu alanlar arasında kullanıcı deneyimi, akıllı kontrat güvenlik açıkları, altyapı ve bulut bağımlılıkları, konsensüs protokolü gücü, görüntüleme sistemleri ve olay müdahalesi yönetişimi yer alıyor.

Ethereum Vakfı bir sonraki aşamada en yüksek öncelikli konuları seçerek çözüm geliştirme sürecine geçeceğini belirtti. Vakıf yetkilileri, "Bu ilk rapor kalan sorunları ve zorlukları tanımlama ve haritalama üzerine odaklanıyor." açıklamasında bulundu.

Güvenlik raporu yayınlanırken Ethereum Vakfı büyük organizasyon değişiklikleri yaşıyor. Vakıf bu ay içinde protokol araştırma ve geliştirme bölümünde işten çıkarmalar ve yönetim değişiklikleri duyurdu.

Bunun yanı sıra vakıf, uzun süredir üye olan ve eski yönetici direktörü Aya Miyaguchi'yi yeni başkan olarak görevlendirdi. Hazine yönetim modeli de harcamaları iyileştirmek için yenilendi.

Bu hamlelerin, vakfın yönü ve araştırma ilerlemesindeki algılanan gecikmeler konusundaki topluluk eleştirilerine yanıt olarak gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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