Ethereum USDT arzında 80 milyar dolarla hakimiyeti geri aldı

Ethereum, 80 milyar dolar USDT arzıyla Tron'u geçerek stablecoin liderliğini yeniden ele geçirdi. Geleneksel finans kurumlarının Blockchain altyapısına artan ilgisi dikkat çekiyor.

Ethereum, USDT tedarikinde birinciliği yeniden ele geçirdi ve 80 milyar dolara ulaşarak Mart ayında geride kaldığı Tron'u geçti. Bu gelişme, stablecoin altyapısı tercihlerinde önemli bir dönüşümü temsil ediyor ve her iki ağ da 2025'in büyük bölümünde 75-80 milyar dolar aralığında görece istikrarlı arz seviyelerini korudu.

Stablecoin Altyapısında Kurumsal İlgi Artmaya Devam Ediyor

İki ağ arasındaki yakın rekabet, uzlaşma hakimiyetindeki devam eden değişimleri vurguluyor ve küçük avantajların bile önemli likidite göçlerine yol açabileceğini gösteriyor. USDT arzının yeniden dağılımı, özellikle geleneksel finansın stablecoin raylarını giderek daha fazla benimserken kullanıcıların Blockchain altyapısı tercihlerinin evrimini yansıtıyor.

Ethereum'un yeniden yükselişi, kullanıcıların Tron'un daha düşük işlem maliyetleri yerine ağın köklü merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi ile kurumsal düzeyde altyapısına öncelik verdiğini gösteriyor. Ethereum'da günlük stablecoin transferleri günde yaklaşık bir milyon işleme ulaştı ve bu durum yalnızca statik holding değil, aynı zamanda USDT'nin ödemeler ve uzlaşmalar için aktif kullanımını işaret ediyor.

Bu değişim, geleneksel finans kurumlarının stablecoin'leri ödeme altyapılarına giderek daha fazla entegre ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. PayPal'ın PYUSD projesi gibi şirketler ve diğer geleneksel finans aktörleri stablecoin'leri mevcut sistemlerine dahil ederken Ethereum'un daha köklü kurumsal varlığını tercih ediyor. Stablecoinlerin artan kurumsal benimsenmesi, ağ etkilerinin ve düzenleyici netliğin yeniliğin ve benimsemenin ana itici gücü olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Blockchain'ler arasındaki stablecoin hakimiyeti için rekabet dinamikleri, Blockchain ekosistemi gelişimi için daha geniş etkiler taşıyor. USDT gibi büyük stablecoin hacimlerinin varlığı, zincirler arası köprü aktivitesini, borsa entegrasyon stratejilerini ve genel DeFi likidite konsantrasyonunu etkiliyor. Ethereum'un kurumsal stablecoin akışlarını yakalama konusundaki avantajı, özellikle geleneksel finansın Blockchain tabanlı ödeme çözümlerini keşfetmeye devam ettiği bir dönemde sofistike finansal uygulamalar için birincil uzlaşma katmanı konumunu pekiştirebilir.

Burak KÖSE
