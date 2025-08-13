Ethereum rezerv modeli ETHZilla'ya dev kazanç sağladı

Ethereum rezerv modeli ETHZilla'ya dev kazanç sağladı
Peter Thiel kontrolündeki Founders Fund, ETHZilla'da yüzde 7,5 hisse edinerek şirket değerini ikiye katladı. Biyoteknoloji geçmişinden dijital varlık hazinesi (DAT) modeline geçiş yapan ETHZilla, 82.186 ETH varlığını açıklayarak 349 milyon dolarlık hazine oluşturdu. Electric Capital destekli şirketin hisseleri tek günde yüzde 90 artış gösterdi.

Kripto sektöründe etkili isimlerin yatırım kararları piyasaları derinden etkiliyor. PayPal kurucu ortağı Peter Thiel'in The Founders Fund Growth Management aracılığıyla ETHZilla'ya yaptığı stratejik yatırım, şirketin DAT modeline geçişindeki başarısını kanıtlıyor.

ETHZilla 82 Bin ETH ile Rezerv Liginde Yerini Aldı

Sağlık teknolojisi geçmişinden kripto para hazinesine dönüşen ETHZilla, 425 milyon dolarlık özel yerleştirmeyle güçlü bir finansal temel oluşturmuştu. Bu yerleştirmeye Electric Capital, Polychain Capital, GSR, Konstantin Lomashuk ve Sreeram Kannan gibi önemli isimler katılmıştı.

Şirketin açıkladığı verilere göre ETHZilla, 82.186 ETH'yi ortalama 3.806,71 dolar satın alma fiyatıyla toplamış durumda. Bu kripto rezervlerinin toplam değeri yaklaşık 349 milyon dolara ulaşıyor. Şirket ayrıca yaklaşık 238 milyon dolar nakit benzeri bulunduruyor.

ATNF borsa kodlu ETHZilla'nın hisseleri, bir önceki günün 3,25 dolar kapanışına kıyasla 6,33 dolar seviyesine kadar yükseldi. Hisseler daha sonra gün içinde 5,07 dolara geri çekilerek yüzde 52 kazançla işlem gördü.

ETHZilla CEO'su McAndrew Rudisill, "ETHZilla'da geçen hafta tamamladığımız PIPE işleminden bu yana 350 milyon doların üzerinde sermaye çalıştırdık." açıklamasında bulundu. Rudisill, ETH rezervinin harici varlık yöneticimiz Electric Capital aracılığıyla zincir üstü getiri programları için hissedarlar açısından nakit akışının kilidini açacağına inandıklarını belirtti.

Bu gelişmeler, Michael Saylor'ın Strategy'sinin Bitcoin biriktirme yaklaşımına benzer şekilde, dijital varlık hazinesi modelinin popülerlik kazandığını gösteriyor.

