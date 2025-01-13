Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Ethereum piyasası balina satışıyla sarsıldı

Ethereum piyasası balina satışıyla sarsıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto analitik platformu Lookonchain verilerine göre bir Ethereum (ETH) balinası son 24 saatte 10.070 ETH'yi yaklaşık 33 milyon DAI karşılığında elden çıkardı. Yatırımcı bu işlemde 1 milyon dolar zarar etti. Satış, Ethereum fiyatının son yedi günün en düşük seviyesi olan 3.177,05 dolara gerilediği bir dönemde gerçekleşti.

Ethereum piyasası büyük bir yatırımcının satış kararıyla sarsıldı. Yaklaşık üç hafta önce Binance borsasından 81,3 milyon dolar değerinde 24.029 ETH çeken balina, son işleminde 33 milyon DAI karşılığında varlıklarının önemli bir kısmını sattı.

Ethereum Balinası Milyonlarca Dolarlık Zararı Göze Aldı

Üç farklı cüzdan üzerinden gerçekleşen satış işlemi, Ethereum fiyatının 3.280 dolar seviyesinde olduğu bir noktada gerçekleştirildi. Bu hareket, kripto piyasalarında dikkat çekici bir harekete neden oldu.

Satış sonrası balinanın portföyünde hala 13.959 ETH bulunuyor. Bu miktar, mevcut fiyatlarla yaklaşık 45,48 milyon dolara denk geliyor.

Ethereum Blockchain ağı bu gelişmelere rağmen teknolojik ilerlemeye devam ediyor. Pectra ve Fusaka güncellemeleri yaklaşırken Ethereum'un kullanılabilirliği artırma planları sürdürülüyor.

Kripto analiz platformlarından gelen veriler, birçok ETH yatırımcısının uzun vadeli pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, protokolün yapay zeka entegrasyonu ve gelecek on yıldaki projeksiyonları hakkındaki planlarını açıklamaya devam ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Galatasaray'a fena salladı
img

Los Angeles'ta bazı zenginlerin özel itfaiye ekibi kiralaması, tepkilere yol açtı
img

Ölümü sonrası ortaya atılan bomba iddiaya MESAM'dan yalanlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi

Son Dakika Haberleri

Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu? YHT biletleri ne kadar, kaç TL oldu? 2025 YHT biletlerine zam geldi mi? Eyyâm-ı biyd orucu 2025 ne zaman, kaç gün tutulur? Hicri ayın 13, 14 ve 15. günü hangi tarihe denk geliyor? HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.