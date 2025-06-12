Ethereum NFT piyasası üç yıl sonra canlandı

Ethereum NFT piyasası üç yıl sonra canlandı
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NFT piyasasında üç yıl sonra canlanma yaşanıyor. Ethereum ağındaki aktif yatırımcı sayısı 40.000'e yaklaşırken OpenSea tarihi kullanıcı rekorları kırıyor. Platform yeni ödül sistemiyle ticaret hacmini patlattı. Orange Cap ve Mythical Games gibi oyun devleri NFT koleksiyonlarına gerçek işlevler kazandırarak sektörü dönüştürüyor.

Ethereum NFT yatırımcı sayısı 40.000'e yaklaşarak 2022 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. OpenSea'nin OS2 platformu ve Voyages ödül programı bu yükselişte rol oynadı. NFT sektörü spekülatif ticaretten gerçek fayda odaklı projelere geçiş yapıyor. Oyun şirketleri koleksiyon IP'lerini satın alarak NFT'lere yeni işlevler kazandırıyor.

Ethereum Blockchain Ağında NFT Aktivitesi 2022 Zirvesine Yaklaştı

NFT piyasasında yaşanan durgunluğun ardından Ethereum Blockchain ağında önemli bir sinyali geldi. OpenSea'nin beta sürümünden çıkan OS2 platformu ve kullanıcıları XP kazanmaya teşvik eden Voyages programı, ticaret aktivitesini yeniden canlandırdı. Bu gelişmeler NFT ekosisteminin tahminlerden gerçek kullanım değerine doğru evrildiğini gösteriyor.

OpenSea'nin Voyages ödül programı kullanıcıları XP kazanmaya yönelterek platform üzerindeki ticaret hacmini önemli ölçüde artırdı. Bu XP'ler OpenSea'nin gelecekteki airdrop için sayaç olarak görülüyor. Platform ayrıca 2022'den bu yana en yüksek aylık kullanıcı sayısına ulaştı.

NFT sektöründeki toparlanmanın ardında yatan diğer önemli faktör ise büyük şirketlerin geleneksel koleksiyonculuktan öteye geçme çabaları oldu. Orange Cap Games, Vibes oyununun arkasındaki şirket olarak Moonbirds koleksiyon telif yetkilerini satın aldı. Bu hamle, koleksiyonun üçüncü kart oyunu versiyonunda kullanılabileceğine işaret ediyor.

Mythical Games de yaklaşan FIFA Rivals oyununda Adidas markalı dijital varlıklar sunacağını duyurdu. Bu proje şirketin başarılı NFL Rivals mobil oyununu takip edecek. Oyun birleştirmeleri Steam'in oyun içi öğe ekonomisi gibi kanıtlanmış merkezi dijital varlık sistemlerinden ilham alıyor.

Bu dönüşüm 2021'in spekülatif NFT yatırımcılarının büyük ölçüde memecoin piyasasına göç etmesinin ardından gerçekleşiyor. Geriye kalan kullanıcı tabanı artık gerçek fayda odaklı projelere yöneliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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