Ethereum fiyatı 1.800 dolara kadar düşme riskiyle karşı karşıya

Ethereum (ETH) fiyatı, yayım sırasında 2.118 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık, 2.420 dolardaki son yerel zirveye göre yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. Kripto piyasalarındaki risk iştahı, ABD tahvil getirilerindeki yeni sıçramanın ve küresel büyümeye yönelik endişelerin ardından zayıfladı. Bitcoin de kısa vadeli destek seviyelerinin altına geriledi ve büyük altcoinlerin çoğunu aşağı çekti.

Beklenenden sıcak gelen enflasyon verisinin ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,58'e yükseldi ve aylar sonra zirvesini gördü. Yüksek getiriler, yatırımcıların düşük riskli devlet tahvillerinden daha yüksek getiri elde edebildiği için kripto gibi spekülatif varlıklara talebi azaltıyor.

ABD'nin bu çeyrekte yürürlüğe koyduğu yüzde 15'lik küresel tarife paketinin yarattığı ticaret gerilimi de piyasa moralini bozdu. Yüksek ticaret bariyerlerinin ekonomik aktiviteyi zayıflatabileceği endişesiyle yatırımcılar savunmacı pozisyona kaydı. Ethereum, Nasdaq ve büyüme odaklı teknoloji hisseleriyle yüksek tarihsel korelasyonu nedeniyle daha kırılgan kaldı.

ETF ÇIKIŞLARI VE BALİNA DAĞITIMI SATIŞ BASKISINI BÜYÜTÜYOR

ABD'de işlem gören spot Ethereum ETF'leri son haftalarda kalıcı net çıkışlar kaydetti ve piyasadan kritik bir alım likiditesini çekti. Birkaç fon üst üste geri çekilme günleri yaşarken yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine ve sabit getirili ürünlere yöneldi. Analistler, Ethereum ETF talebindeki zayıflığı onaylı ABD spot ürünlerinde staking ödülü bulunmamasına bağlıyor.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, "Ethereum ETF'leri, pek çok kurumun beklediği yapısal getiri avantajını hâlâ sunmuyor." dedi. Analist, staking bu ürünlere entegre edilene kadar sermaye dağılımının Bitcoin lehine eğilim göstereceğini ekledi.

Zincir üstü verilerde de büyük sahiplerin güveni zayıflıyor. Glassnode verilerine göre 10.000 ETH üzeri bakiyeye sahip cüzdan sayısı yaklaşık 10 aylık dip seviyeye geriledi. Balina dağıtım dönemleri, büyük sahiplerin arzı kademeli olarak piyasaya yedirmesi nedeniyle aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Borsalara ETH girişlerinin 2025 başından bu yana en yüksek seviyeye çıkması da satış sinyalini güçlendirdi.

1,70 MİLYAR DOLARLIK UZUN POZİSYON TASFİYE BASKISIYLA KARŞILAŞABİLİR

Teknik göstergeler, Ethereum'un çok aylık yükselen kanalını kaybetmesinin ardından kararlı bir düşüş fazına girmiş olabileceğine işaret ediyor. ETH, 2.280-2.320 dolar bölgesindeki direnci tekrarlanan başarısız denemelerin ardından kanalın alt sınırının altına geçti ve 20 günlük üstel hareketli ortalamayı kaybetti. MACD histogramı negatife döndü ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına geçerek günlük zaman diliminde aşağı yönlü momentumu güçlendirdi.

CoinGlass tasfiye verisine göre 2.000 ile 2.040 dolar aralığında yoğun bir kaldıraçlı uzun pozisyon kümesi bulunuyor. Ethereum'un yaklaşık 2.044 doların altına kararlı biçimde inmesi durumunda 1,70 milyar dolar değerinde uzun pozisyon zorla kapanma baskısıyla karşılaşabilir. Bu tip tasfiye zincirleri, borsaların aşırı kaldıraçlı pozisyonları otomatik kapatması nedeniyle ani sert düşüşleri tetikleyebiliyor.

Büyük vadeli işlem borsalarındaki fonlama oranları negatife dönmeye başladı ve türev cephesinde boğa pozisyonlarının zayıfladığını yansıttı. Açık pozisyon miktarı da yakın zirvelerden geri çekildi ve tüccarların dip alımı yapmak yerine maruziyeti azalttığını gösterdi.

Aşağı yönlü tablonun bozulması için Ethereum'un 2.230-2.280 dolar direnç bölgesini geri alması gerekiyor. Kırılan kanal desteğinin üzerine başarılı bir dönüş, kısa pozisyonları sıkıştırarak 2.500 dolar bölgesine tepki rallisi getirebilir. Kripto piyasası analisti Michaël van de Poppe, Ethereum'un makro destek bölgesini koruduğu sürece boğa döngüsü yapısının ayakta kaldığını savundu.

Ethereum'un kaybettiği destekleri hızla geri alamaması ve makro koşulların iyileşmemesi halinde 1.800 dolar bölgesine doğru daha derin bir düzeltme senaryosu gündemde kalacak.