Ethereum ETF'leri Bitcoin'i geride bıraktı

Ethereum ETF'leri Bitcoin'i geride bıraktı
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Ethereum ETF'leri pazartesi günü 296 milyon dolar net giriş çekerek Bitcoin ETF'lerini geride bıraktı. Aynı gün Bitcoin fonları 131 milyon dolar çıkış yaşayarak 12 günlük pozitif serisini sonlandırdı. Fidelity FETH fonu 127 milyon dolarla liderliği alırken Bitcoin dominansı yüzde 5 düştü. Analistler altcoin sezonunun başladığını belirtiyor.

Kripto piyasasında uzun zamandır beklenen rotasyon hareketi nihayet gerçekleşiyor. Spot Ethereum ETF'leri son 12 günde toplam 3,53 milyar dolar net giriş kaydederek lansmanlarından bu yana en güçlü performanslarını sergiledi. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'den uzaklaşarak Ethereum ve diğer büyük ölçekli altcoinlere yöneldiğinin açık bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Ethereum Fonları 12 Günde 3,53 Milyar Dolar Çekti

SoSoValue verilerine göre pazartesi günü spot Bitcoin ETF'leri 131,35 milyon dolar çıkış yaşarken Ethereum fonları tam tersi bir performans sergiledi. Ark & 21Shares'in ARKB fonu 77,46 milyon dolarla en büyük çıkışı gerçekleştirirken, Grayscale, Fidelity, Bitwise ve VanEck fonları da net çıkışlar bildirdi.

Bitcoin ETF'lerinin bu performansı, 1 Temmuz'dan bu yana ilk toplam günlük net çıkışı işaret ediyor. Önceki 12 günlük dönemde bu fonlar toplam 6,12 milyar dolar çekmişti.

Ethereum tarafında ise tablo tamamen farklı. Fidelity'nin FETH fonu 126,93 milyon dolar giriş ile günün lideri olurken, BlackRock'ın ETHA fonuna 102 milyon dolar akış gerçekleşti. Grayscale'in Mini Ethereum Trust'ı ve Bitwise'ın ETHW fonu da pozitif girişler gördü.

Presto Research analisti Min Jung, bu gelişmeleri Bitcoin'den Ethereum'a "tanıdık bir rotasyon" olarak nitelendirdi. Jung, "Bitcoin bu yıl önemli ölçüde yükseldi ve BTC ticaretini 'kaçırdıklarını' hisseden yatırımcılar için Ethereum doğal bir sonraki adım haline geliyor." açıklamasında bulundu.

Analist, Bitcoin dominansının geçen hafta yüzde 5 düştüğünü belirterek bunun sermayenin risk eğrisinde aşağıya doğru döndüğünün erken işaretlerini verdiğini vurguladı. "Tarihsel olarak, alt sezonlar yükselen Ethereum fiyatları ve Bitcoin aralığa bağlı kalırken düşen BTC dominansı ile başlıyor." dedi.

Jung, devam eden kripto piyasa rallisinin esas olarak kurumsal sermaye tarafından körüklendiğini hatırlatarak bu momentumun büyük ölçekli altcoinlerin ötesinde daha geniş piyasaya uzanıp uzanmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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