Ethereum ETF'leri 2 milyar dolar girişle rekor kırdı

Ethereum ETF'leri 2 milyar dolar girişle rekor kırdı
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Spot Ethereum ETF'leri geçen hafta 677 bin ETH net girişle tarihi rekora imza attı. Bu 2,18 milyar dolarlık akış, toplam varlıkları 15,5 milyar dolara taşıdı. BlackRock'ın Ethereum ürünü ETHA tek başına girişlerin yüzde 80'ini karşılarken, ETH fiyatı Temmuz'da yüzde 52 yükseldi. Kurumsal şirketlerin ETH hazine stratejileri rallinin arkasındaki temel faktör oldu.

Geleneksel finans dünyasının Ethereum'a olan ilgisi zirve noktasına ulaştı. Spot Ethereum ETF'leri sadece bir hafta içinde 10,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. BlackRock'ın iShares Ethereum Trust ETF'nin (ETHA) pazar hakimiyeti dikkat çekerken, Ethereum Foundation'ı geçerek en büyük kurumsal ETH sahibi olan Sharplink Gaming gibi şirketler da ralliye katkıda bulunuyor.

ETHA Pazar Hakimiyetini Ele Geçirdi

ETHA'nın haftalık performansı ETF piyasasının dinamiklerini yeniden şekillendirdi. iShares Ethereum Trust ETF, toplam girişlerin yüzde 80'ini ve ticaret hacminin yüzde 70'ini üstlendi. Bu hakimiyet, geleneksel yatırımcıların Ethereum'a olan güvenini gösteriyor.

Kurumsal şirketlerin ETH hazine stratejileri rallinin ikinci dinamiği haline geldi. Sharplink Gaming, 280.706 ETH biriktirerek Ethereum Foundation'ı geçti ve tek en büyük kurumsal ETH yatırımcısı oldu. Şirket bu stratejisini öz sermaye ihracı yoluyla uygulayabiliyor.

BitMine Immersion ve Bit Digital benzer oyun planını takip ediyor. BitMine haziran sonunda 250 milyon dolar toplayarak 163 bin ETH depoladı. Bit Digital ise 172 milyon dolarlık kaynak toplama ve BTC elden çıkarmasının ardından 100 bin ETH'den fazla açıkladı.

Ethereum'un kendisinin fiyat performansı da dikkat çekici. ETH geçen hafta yüzde 27 artarken, temmuz ayında yüzde 52'den fazla kazanç sağladı. Bu yükseliş, kurumsal yatırım akışlarının ve ETF talebinin sürekliliğini gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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