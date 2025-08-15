Ethereum ETF'leri 2 haftada 3 milyar dolar topladı

Güncelleme:
Spot Ether ETF'lerine ağustos ayının ilk iki haftasında 3 milyar doların üzerinde net giriş oldu. ETH perşembe günü 4 bin 765,83 dolarla yılın zirvesini gördü ve toplam ETF varlıkları 29,22 milyar dolara ulaştı.

ABD'de işlem gören spot Ether (ETH) borsa yatırım fonları, ağustosta güçlü bir başlangıç yaparak ilk iki haftada 3 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti. Piyasa verileri, haftalık bazda da lansmandan bu yana en güçlü performansın kapıda olduğuna işaret ediyor.

ETH Fonları Ağustos Ayında Patladı

Piyasa takip platformlarından derlenen verilere göre spot Ether ETF'leri, ağustosta yalnızca ilk iki haftada 3 milyar doları aşkın net giriş aldı. Haftalık bazda 2,9 milyar doları geçen girişlerle fonlar, işlem görmeye başladığından bu yana en güçlü haftasını yaşamak üzere. Özellikle pazartesi günü 1 milyar doları aşan günlük giriş, bu performansın lokomotifi oldu. Toplam net varlıklar ise 29,22 milyar dolar ile rekor kırdı.

ETH fiyatı perşembe günü 4 bin 765,83 dolara ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Ardından gelen dalgalanmada kısa süreli olarak 4 bin 500 doların altına inse de yeniden 4 bin 600 doların üzerine çıktı. Haftalık bazda yüzde 20'ye yakın yükseliş, yatırımcı ilgisini artırdı.

Fon girişlerinde BlackRock'un iShares Ethereum Trust'ı 519,68 milyon dolarlık net akışla başı çekerken, Grayscale Ethereum Mini Trust yaklaşık 60 milyon dolar ve Fidelity Ethereum Fund 57 milyon dolarlık girişle onu takip etti.

Uzmanlar, ETF performansının ETH'ye yönelik kurumsal ilgiyi güçlendirdiğini belirtiyor. Piyasa araştırma şirketi Fundstrat'ın yöneticileri, ETH'nin yıl sonuna kadar 12 bin ile 15 bin dolar arasında değerlenebileceğini öngörüyor. Bu tahmin, artan ETF talebi ve zincir üstü aktivitelerdeki büyüme ile destekleniyor.

