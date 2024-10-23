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Ethereum Blockchain ağı mobilleşiyor

Ethereum Blockchain ağı mobilleşiyor
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Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, "The Verge" adını verdiği yeni yol haritasıyla Blockchain doğrulamasını herkese sunmayı planlıyor. Yüzlerce gigabaytlık depolama zorunluluğunu birkaç gigabayta düşürmeyi öngören proje, ağın güvenliğini mobil cihazlara kadar taşımayı amaçlıyor.

Ethereum ekosisteminde köklü bir değişim yaklaşıyor. Vitalik Buterin'in The Verge yol haritası, ağ doğrulamasını tüm dijital cihazlara yayarak merkeziyetsiz yapıyı güçlendirecek.

Mobil Cihazlar Blockchain Doğrulayıcısı Oluyor

The Verge projesi, Ethereum ağının en büyük sorunlarından biri olan yüksek depolama gereksinimini çözmeyi hedefliyor. Günümüzde bir Ethereum düğümü çalıştırmak için yüzlerce gigabayt depolama alanı gerekiyor. Bu durum, düğüm operatörlerinin sayısını sınırlandırıyor.

Buterin'in önerdiği durumsuz doğrulama modeli, düğümlerin tüm veriyi depolamak zorunda kalmadan blokları doğrulamasına olanak tanıyor. Her blok, içeriğinin doğruluğunu kanıtlayan kriptografik bir tanıkla birlikte gelecek.

The Verge başarısı, SNARK teknolojisinin uygulanmasına bağlı. Bu teknoloji, karmaşık hesaplamaları kolaylaştırarak mobil cihazların da ağa katılmasını mümkün kılacak.

Ethereum ekosisteminin bu değişimi yıllar alabilir. Buna rağmen proje, Blockchain teknolojisinin demokratikleşmesi yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Vitalik Buterin Kripto Para Blockchain Ethereum

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