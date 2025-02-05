Ethereum arzı Dencun güncellemesi sonrası rekor seviyeye ulaştı

Ethereum ekosisteminde kritik gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan arz dengesi değişirken, diğer yandan yönetim yapısında önemli tartışmalar sürüyor. Ethereum vakfı liderliğinde değişim talepleri ve bazı geliştiricilerin topluluktan ayrılması, sorunları derinleştiriyor. Gas limitinin üç yıl sonra ilk kez artırılması da bu dönemde gerçekleşti.

Ethereum Topluluğunda Liderlik Krizi Derinleşiyor

Presto Research analisti Jaehyun Ha, Ethereum'un "değer koruyucu ve deflasyonist yapısının" risk altında olabileceğini belirtti. Dencun güncellemesi öncesinde, işlem ücretlerinin önemli bir kısmı yakılarak ortadan kaldırılıyordu.

Blob işlemlerinin devreye girmesiyle birlikte, ağdaki ücret yapısı değişti. Bu değişiklik, yakılan ücretlerin oranında düşüşe neden oldu. DeSpread Research araştırmacısı Byoungjoon Kim, Ethereum arzındaki artışın uzun vadede ağ güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.

Ethereum Vakfında yaşanan tartışmalar da dikkat çekiyor. Yapılan gayri resmi oylama, mevcut icra direktörü Aya Miyaguchi yerine Danny Ryan'ın göreve getirilmesini destekliyor. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin ise bu değişim taleplerini reddetti.