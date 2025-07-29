ETH Strategy ön lansmanında milyonlarca dolar topladı

ETH Strategy ön lansmanında milyonlarca dolar topladı
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ETH Strategy hazine protokolü, ön lansmanında 12.342 ETH değerinde 46,5 milyon dolar topladı. STRAT tokenı salı günü Uniswap v4'te işleme başlayacak. Protokol, geleneksel marj risklerini ortadan kaldıran yenilikçi dönüştürülebilir borç modeli sunuyor. Yatırımcılar dört aylık kilitlenme süresine tabi olacak.

Rezerv yönetimi platformları alanında önemli bir gelişme yaşanırken, ETH Strategy projesi Ethereum ekosistemine yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Proje, özel ön satış, halka açık satış ve satım varantları olmak üzere üç farklı kanal kullanarak hedefini aştı. Bu başarı, DeFi sektöründe hazine modellerinin artan popülaritesini gösteriyor.

Ethereum Tabanlı Protokol 12.342 ETH ile Rekor Kırdı

ETH Strategy'nin dönüştürülebilir borç modeli, kripto dünyasında ilk kez deneniyor. Protokol, Strategy'nin orijinal dönüştürülebilir ticaretinden ilham alan bir bağ mekanizması kullanıyor.

Yatırımcılar, token üretim etkinliğinden başlayarak dört aylık kilitlenme süresine tabi olacak. Ardından iki aylık doğrusal serbest bırakma programı uygulanacak.

Toplanan fonların yüzde 96'sı olan 11.817 ETH, temel protokol operasyonlarına aktarılacak. Bu kaynak dağılımı, ETH staking ve protokol likidite sağlama faaliyetlerini kapsıyor.

Kalan miktar olan 525 ETH ise protokol geliştirme ve büyüme aktivitelerine ayrıldı. Bu bütçe, operasyonel giderler, güvenlik denetimleri, ekip tazminatı ve topluluk programlarını finanse edecek.

STRAT tokenının lansmanı salı günü Türkiye saati ile 17:00'de gerçekleşecek. Likidite, EPS artışı sağlamak amacıyla ATM mekanizması ile Uniswap v4'te tek taraflı havuz olarak sunulacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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