Eski SEC ve JPMorgan yöneticisi Securitize’a başkan olarak atandı

Securitize, eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve JPMorgan yöneticisi Brett Redfearn'ı başkanlık görevine getirdiğini duyurdu. Redfearn, başkanlık göreviyle eş zamanlı olarak şirketin yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapacak. SEC ile JPMorgan gibi kurumlarda çalışan Redfearn, kısa bir dönem Coinbase bünyesinde de yer aldı.

Şirketin açıklamasında Redfearn'ın başkan olarak liderlik ekibiyle birlikte regüle platformu ihraç, ticaret ve fon yönetimi alanlarında ölçekleyeceği, düzenleyicilerle, borsalarla ve kurumsal ortaklarla ilişkileri yürüteceği belirtildi. Yönetim kurulu üyeliği kapsamında ise Redfearn'ın, tokenizasyonun küresel piyasa altyapısına yerleşmesi sürecinde şirketin uzun vadeli stratejisini şekillendirmeye katkı sağlayacağı aktarıldı.

RWA.xyz verilerine göre Securitize, 3,9 milyar dolarlık tokenize edilmiş varlıkla sektörün en büyük platformu konumunda. Şirket, tokenize edilmiş fonlar arasında en büyüğü olan BUIDL fonunu yöneten BlackRock ve Apollo ile ortaklık kurdu.

ABD TOKENİZASYON PAZARININ YÜZDE 70'İ SECURITIZE'DA

Platform, kısa süre önce Cantor Equity Partners II ile "iş birleşmesi" önerisi sunduğunu da duyurmuştu. Securitize, ABD tokenizasyon piyasasının yaklaşık yüzde 70'ine hâkim konumda bulunuyor.

Redfearn, atamasına ilişkin yazılı açıklamasında "Securitize, geleceğin tokenize finans altyapısının hayata geçirilmesine öncülük etmek için en uygun konumda bulunuyor. Şirket en başından itibaren uyum öncelikli bir tokenizasyon yaklaşımı benimsedi ve bu yolda standartlardan ödün vermedi." ifadesini kullandı.