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Eski SEC Başkanından dikkat çeken Bitcoin açıklaması

Eski SEC Başkanından dikkat çeken Bitcoin açıklaması
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Eski SEC Başkanı Gary Gensler, kripto piyasasının neredeyse tamamen yatırımcı duygularıyla hareket ettiğini söyleyerek Bitcoin'in küresel ilgisi sayesinde öne çıktığını, ancak binlerce token'ın sağlam temelden yoksun olduğu için kalıcı olamayacağını savundu.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) eski başkanı Gary Gensler,katıldığı bir finans programında kripto para piyasasını değerlendirdi. Gensler, yatırımcıların "duygulara kapılarak" hareket ettiği uyarısında bulundu. Bitcoin'i değerli metallere benzeten eski başkan, çoğu kripto varlığın uzun ömürlü olmayacağını dile getirdi.

Gensler'den Bitcoin ve Kripto Çıkışı

Eski SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) Başkanı Gary Gensler, kripto piyasasında hâkim olan duygusal dalgalanmaların altını çizdi. Katıldığı bir programda açıklamalar yapan Gensler, Bitcoin'in diğer binlerce token gibi spekülatif bir çerçevede değerlendirildiğini, temel ekonomik göstergeler yerine yatırımcı hissiyatının fiyatlamalarda etkili olduğunu ifade etti.

Gensler, yatırımcıların temel dayanağı zayıf varlıklarda büyük risk aldığını vurgulayarak, dolaşımdaki 10 bin ila 15 bin tokenın önemli bir kısmının zamanla değer kaybedebileceğini öne sürdü. Bitcoin'in ise küresel ölçekte ilgi görmesinin kendisine daha güçlü bir konum sağladığını ancak yine de esas dayanağın "duygu" olduğunu belirtti.

Bitcoin'in diğer kripto paralardan farklı olup olmadığı yönündeki tartışmalara, değerli metaller örneğiyle cevap verdi. Altın gibi yalnızca birkaç değerli metalin yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Gensler, Bitcoin'in de benzer şekilde uzun ömürlü bir çekiciliğe sahip olabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Gensler, yapay zekânın finans sektöründeki rolünün giderek güçleneceğine dikkat çekti. Fed (Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası) Başkanı Jerome Powell ve şirket yöneticilerinin açıklamaları gibi faktörleri analiz eden algoritmaların, önümüzdeki 5 ila 12 yıl içinde geleneksel alım satım sistemleriyle rekabet edebilecek düzeye ulaşacağını dile getirdi.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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