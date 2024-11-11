En iyi Ethereum tabanlı altcoinler neler?

Ethereum fiyatı 5 aylık zirveye ulaşarak son birkaç gündür kripto piyasasında büyük ilgi gördü. Ardından, Ethereum ekosistemindeki en iyi altcoinler ivme kazandı ve portföylerine önemli bir değer kattı. Biz de işlem hacmine göre en iyi Ethereum tabanlı altcoinleri sizler için derledik.

1. Ethereum Classic (ETC)

Son 24 saatte 577,15 milyon dolarlık işlem hacmiyle yüzde 1'lik bir düşüş kaydetmesine rağmen, ETC fiyatı geçen hafta yüzde 27,36 ve son 30 gün içinde yüzde 21,23 arttı. Piyasa değeri 3,39 milyar dolar ile 30. sırada yer alıyor.

SMA ve RSI teknik göstergelerinin her ikisi de yükseliş hissiyatında önemli bir artış kaydetti. Bu, piyasadaki altcoin için alım-satım baskısında bir artış olduğunu vurguluyor.

Fiyatın 22 dolar destek seviyesinin üzerinde tutulması, Ethereum Classic fiyatının 29 dolar üst direnç seviyesine doğru ilerlemesine zemin hazırlayabilir. Tersi bir durumda ise düşüş eğilimi, fiyatı bu ayın en düşük seviyesi olan 18,50 dolara çekebilir.

2. Ethena (ENA)

Ethena coin, birkaç gün önce yüzde 13,37 yükseliş kaydetti. Ayrıca, geçtiğimiz hafta yüzde 80,84 artış gösterdi ve aylık yüzde 90,86 kazançla 0,60 dolar seviyesini geri aldı.

EMA 50/200-gün, 1D zaman diliminde güçlü bir yükseliş eğrisi yaşadı. MACD göstergesi sürekli bir yükseliş kaydederken, Ethena fiyatı önümüzdeki dönemde yükseliş görünümüne işaret ediyor.

Boğalar piyasaya hakim olmaya devam ederse, bu ENA fiyatını 1 dolar hedef fiyatına doğru itebilir. Ancak, belirsiz bir olay bu altcoin fiyatını 0,3750 dolar destek seviyesine de çekebilir.

3. Ethereum Name Service (ENS)

Son 24 saatte ENS fiyatı yüzde 2 düştü. Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta yüzde 24,21 ve geçtiğimiz ay yüzde 26,63 yükseldi. Piyasa değeri 678,805 milyon dolar olan ENS, küresel kripto piyasasında 112. sırada yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), ENS fiyat grafiğinde sürekli olarak aşırı alım aralığına doğru ilerliyor. Dahası, SMA göstergesinin yükseliş eğrisi yaşamasıyla, bu altcoin bu hafta değer kazanmaya devam edebilir.

Piyasa Ethereum Name Service fiyatını 20,50 dolar direnç seviyesinin üzerine çıkarırsa, 24,60 dolarlık üst seviyesine doğru ilerleyebilir. Aksine, ayılar ivme kazanırsa, bu altcoin bu ay 16,50 dolarlık düşük seviyesini yeniden test edebilir.





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