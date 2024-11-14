En çok Bitcoin sahibi kim? Piyasanın nabzını onlar tutuyor!

Bitcoin'in en büyük sahipleri, sıklıkla "balina" olarak adlandırılan büyük yatırımcılar, toplam Bitcoin arzının önemli bir kısmını kontrol ediyor. Bu grupta, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'dan kamu şirketlerine, yatırım fonlarından hükümetlere kadar farklı aktörler yer alıyor. Peki, bu büyük sahiplerin kimler olduğunu bilmek, piyasa üzerinde ne gibi etkiler yaratabilir? İşte Bitcoin'in en büyük sahiplerinin bir dökümü.

1. Satoshi Nakamoto – Tahmini 1 Milyon BTC

Bitcoin'in anonim yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto, yaklaşık 1 milyon BTC'ye sahip olduğu düşünülen kişi veya grup olarak öne çıkıyor. Bu coin'ler, Bitcoin'in ilk yıllarında madencilikle elde edildi ve o günden bu yana hareketsiz kaldı. Eğer bu coin'ler bir gün hareket ettirilirse, piyasa üzerinde ciddi bir etki yaratabilir.

Tahmini Değer: 86 milyar dolar (BTC fiyatı 86,000 dolar seviyesinde). Durum: 2009 ve 2010 yıllarında madencilikle elde edildi ve o günden beri hareket ettirilmedi.

2. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – 600,000 BTC'den Fazla

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi olarak dikkat çekiyor. Bu trust, kurumsal yatırımcılara Bitcoin'e yatırım yapma imkanı sunuyor ve BTC'ler güvenli bir şekilde Coinbase tarafından saklanıyor.

Sahiplik: Yaklaşık 627,000 BTC Tahmini Değer: 54 milyar doların üzerinde.

3. Bitcoin Sahibi Kamu Şirketleri

Bazı halka açık şirketler, Bitcoin'i bilançolarında tutarak, kurumsal stratejilerinin bir parçası haline getirdi. Bu şirketlerden en dikkat çekenleri arasında MicroStrategy, Tesla ve Block, Inc. yer alıyor.

MicroStrategy: 152,000 BTC (13 milyar dolar) Tesla: 10,500 BTC (900 milyon dolar) Block, Inc.: 8,000 BTC (688 milyon dolar)

4. Özel Şirketler ve Yatırım Fonları

Özel şirketler ve yatırım fonları da büyük miktarda Bitcoin'e sahip. Örneğin, Mt. Gox'un iflas sonrası yönetilen 140,000 BTC'si, CoinShares gibi yatırım fonlarının elindeki büyük BTC miktarları, uzun vadeli yatırımlar olarak saklanıyor.

5. Bitcoin'e Sahip Hükümetler

Bazı hükümetler, Bitcoin'i suçluların varlıklarına el koyarak veya vergi toplama yoluyla edinmiştir. ABD hükümeti, yaklaşık 200,000 BTC ile en büyük devlet sahibi konumunda. Ayrıca Bulgaristan hükümetinin 213,000 BTC'ye sahip olduğu iddia ediliyor.

6. Borsalar ve Kullanıcı Cüzdanları

Kripto para borsaları da büyük miktarda Bitcoin tutuyor. Binance ve Coinbase gibi platformlar, kullanıcılarının BTC'lerini soğuk cüzdanlarda saklıyor.

Binance: 600,000 BTC Coinbase: 500,000 BTC

Bu BTC'ler, doğrudan borsaların sahipliğinde değildir ve milyonlarca kullanıcıya ait varlıkları temsil etmektedir.

7. Madencilik Havuzları ve Bireysel Balinalar

Madencilik havuzları ve bazı büyük bireysel sahipler de büyük miktarlarda BTC'ye sahiptir. Madencilik havuzları, katılımcılarının ödüllerini yönetirken, balina cüzdanları da önemli miktarda BTC barındırıyor.