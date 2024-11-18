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Elon Musk'ın Dogecoin'i var mı? Sosyal medyayı ikiye bölen ses kaydı

Elon Musk'ın Dogecoin'i var mı? Sosyal medyayı ikiye bölen ses kaydı
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Elon Musk'ın olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü milyarderin bir miktar DOGE sahibi olduğu belirtilen kayıtta ayrıca Tesla'nın da çok sayıda Bitcoin tuttuğu belirtildi. Peki, Elon Musk'ın Dogecoin'i var mı? Kaydın detayları haberimizde...

Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, kendisine ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ile gündeme geldi.

Musk'ın sesinin yer aldığı bir kayıt, dünyanın en zengin adamının "bir miktar Dogecoin'e" sahip olduğunu ortaya koydu. Kayıtta ayrıca Tesla'nın çok sayıda Bitcoin'e sahip olduğu da belirtildi.

Öte yandan sesin gerçekten Musk'a ait olduğu doğrulanamasa da kayıt, onun piyasa değeri bakımından en büyük meme coin'de önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

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Fikri değişmiş olabilir

Tesla, 2021 yılında kısa bir süreliğine Bitcoin satın aldı ancak daha sonra elindeki Bitcoinlerin bir kısmını sattı. Musk, Bitcoin madenciliği ve düğüm (node) işlemleriyle ilgili çevresel kaygıları dile getirdi. Ancak enerjiyle ilgili sorunların çözülmesi durumunda Tesla'nın Bitcoin desteğini yeniden değerlendirebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz ay Tesla, sessizce 769 milyon dolarlık Bitcoin'ini yeni cüzdanlara taşıdı. Gözlemciler, bu hamlenin Musk'ın düşüncesinde bir değişikliği işaret ettiğini ve Tesla'nın Bitcoin desteğini yeniden başlatabileceğini öne sürdü.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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