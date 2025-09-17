Haberler

Elon Musk bağlantılı şirket DOGE biriktirmeyi sürdürüyor

Elon Musk bağlantılı şirket DOGE biriktirmeyi sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CleanCore Solutions haftanın üçüncü DOGE alımını gerçekleştirerek toplam varlığını 600 milyona çıkardı. NYSE şirketi 30 gün içinde 1 milyar DOGE hedefine ulaşmayı planlıyor. Elon Musk'ın avukatının yönetim kurulunda bulunduğu firma, Dogecoin'in dolaşım arzının yüzde 5'ini biriktirmeyi hedefliyor.

CleanCore Solutions, bu hafta gerçekleştirdiği üçüncü büyük alımla kripto dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin agresif DOGE biriktirme stratejisi, kurumsal yatırımcıların memecoin kategorisindeki varlıklara olan yaklaşımını değiştiriyor.

CleanCore DOGE Varlığını 600 Milyona Çıkardı

Dogecoin Foundation ve kurumsal kolu House of Doge tarafından desteklenen CleanCore, 8 Eylül'de 285,4 milyon DOGE ile hazinesini başlatmıştı. Üç gün sonra gerçekleştirilen ikinci alımla şirketin varlıkları 500 milyon DOGE'yi aşmış, son alımla birlikte bu rakam 600 milyonu bulmuş durumda.

Şirketin uzun vadeli hedefi oldukça iddialı görünüyor. CleanCore, Dogecoin'in toplam dolaşımdaki arzının yüzde 5'ine kadar edinmeyi planlıyor. Bu strateji, Dogecoini bir rezerv varlık olarak konumlandırırken ödemeler, tokenlaştırma, havale ve staking benzeri ürünlerde daha geniş kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Hazine, Pantera, GSR, FalconX ve Borderless dahil önemli yatırımcılar tarafından desteklenen özel yerleştirme arzı yoluyla kuruldu. Elon Musk'ın kişisel avukatı Alex Spiro'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği şirket, bu bağlantılarıyla da dikkat çekiyor.

CleanCore'un DOGE alımları piyasada olumlu etki yaratmaya devam ediyor. Hazine lansmanından bu yana Dogecoinin fiyatı yüzde 25'ten fazla yükselirken, şirketin hisseleri de bugün yüzde 9'un üzerinde kazanç kaydetti. CleanCore hisseleri yaklaşık 2,94 dolar seviyesinde işlem görürken şirkete 45 milyon doların üzerinde piyasa değeri veriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf

Yoğun bakımda tedavi görüyordu! İlk fotoğraf geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title