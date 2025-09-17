Elon Musk bağlantılı şirket DOGE biriktirmeyi sürdürüyor

CleanCore Solutions, bu hafta gerçekleştirdiği üçüncü büyük alımla kripto dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin agresif DOGE biriktirme stratejisi, kurumsal yatırımcıların memecoin kategorisindeki varlıklara olan yaklaşımını değiştiriyor.

CleanCore DOGE Varlığını 600 Milyona Çıkardı

Dogecoin Foundation ve kurumsal kolu House of Doge tarafından desteklenen CleanCore, 8 Eylül'de 285,4 milyon DOGE ile hazinesini başlatmıştı. Üç gün sonra gerçekleştirilen ikinci alımla şirketin varlıkları 500 milyon DOGE'yi aşmış, son alımla birlikte bu rakam 600 milyonu bulmuş durumda.

Şirketin uzun vadeli hedefi oldukça iddialı görünüyor. CleanCore, Dogecoin'in toplam dolaşımdaki arzının yüzde 5'ine kadar edinmeyi planlıyor. Bu strateji, Dogecoini bir rezerv varlık olarak konumlandırırken ödemeler, tokenlaştırma, havale ve staking benzeri ürünlerde daha geniş kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Hazine, Pantera, GSR, FalconX ve Borderless dahil önemli yatırımcılar tarafından desteklenen özel yerleştirme arzı yoluyla kuruldu. Elon Musk'ın kişisel avukatı Alex Spiro'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği şirket, bu bağlantılarıyla da dikkat çekiyor.

CleanCore'un DOGE alımları piyasada olumlu etki yaratmaya devam ediyor. Hazine lansmanından bu yana Dogecoinin fiyatı yüzde 25'ten fazla yükselirken, şirketin hisseleri de bugün yüzde 9'un üzerinde kazanç kaydetti. CleanCore hisseleri yaklaşık 2,94 dolar seviyesinde işlem görürken şirkete 45 milyon doların üzerinde piyasa değeri veriyor.