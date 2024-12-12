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El Salvador öncülüğe kripto para ekosisteminde global atılım başlıyor

El Salvador öncülüğe kripto para ekosisteminde global atılım başlıyor
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El Salvador, Arjantin ile imzaladığı dijital varlık iş birliği anlaşmasının ardından benzer ortaklıklar için 25'ten fazla ülkeyle görüşmeye başladı. Bitcoin (BTC) dostu ülke, üç yıllık düzenleme deneyimini diğer ülkelerle paylaşmaya hazırlanıyor.

El Salvador Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu (NCDA) başkanı Juan Carlos Reyes, ülkesinin Arjantin'in güçlü Blockchain altyapısı ile kendi teknolojik uzmanlığını birleştirerek son derece üretken bir ortaklık oluşturacağını belirtti. Reyes, El Salvador'un kripto varlık düzenlemelerindeki üç yıllık deneyiminin, özellikle ülkede kayıtlı Arjantinli şirketler için önemli faydalar sağlayacağını ifade etti. Kripto ekosisteminin güvenli gelişimi için sınır ötesi iş birliğinin önemi vurgulanıyor.

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El Salvador, dijital varlık endüstrisini güçlendirmek amacıyla 20'den fazla Bitcoin uzmanı ve kripto okuryazarı bireyden oluşan özel bir ekip kurdu. Bu ekip, diğer ülkelerle etkili iş birliği sağlamak için çalışıyor.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyelerini dikkate alan El Salvador, düzenleyici çerçevenin geciktirilmemesi konusunda diğer ülkelere uyarıda çağrıda bulundu. Reyes, etkili düzenlemelerin gecikmesinin dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini artıracağını vurguladı.

El Salvador'un yaklaşımı alışılmış merkez bankası veya geleneksel finansal kurumlardan farklılık gösteriyor. Bu durum, bazı ülkelerle iş birliği süreçlerinde gecikmelere neden olsa da ülke, iki yeni anlaşmayı daha tamamlamaya yakın olduğunu duyurdu.

Reyes, güvenli ve etkili bir düzenleyici ortam yaratmak için sınır ötesi bilgi paylaşımının gerekli olduğunu belirterek, diğer düzenleyicileri bu yaklaşıma öncelik vermeye davet etti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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