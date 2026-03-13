Eightco, 125 milyon dolarlık finansman taahhüdünün ardından değer kazandı

Nasdaq'ta işlem gören Eightco Holdings, BitMine, ARK Invest ve Kraken'in ana şirketi Payward'ın da yer aldığı yatırımcılardan 125 milyon dolarlık yeni finansman taahhüdü aldı. Açıklamanın ardından şirket hisseleri perşembe günü erken işlemlerde yüzde 25 artışla 1,02 dolara yükseldi.

Şirket, söz konusu kaynağı yapay zeka, Blockchain, kripto altyapısı ve dijital tüketici platformlarına yönelik yatırım planlarını desteklemek için kullanmayı planlıyor. Fon yapısında en büyük taahhüt 75 milyon dolarla BitMine Immersion Technologies'ten gelirken, Cathie Wood'un yönettiği ARK Invest ile Payward en az 25'er milyon dolar taahhütte bulundu.

EIGHTCO'NUN YATIRIM STRATEJİSİ GENİŞLİYOR

Şirket daha önce OpenAI'a 50 milyon dolar, YouTube içerik üreticisi MrBeast olarak bilinen Jimmy Donaldson'ın kurduğu Beast Industries'e ise 25 milyon dolar yatırım yaptığını açıklamıştı. Beast Industries, medya ve tüketici ürünlerinin ötesine geçip gençlere yönelik finans uygulaması Step'i satın aldı.

Şirket ayrıca, kripto entegrasyonlarını da içerebilecek finansal hizmetler alanındaki fırsatları araştırıyor. BitMine, ocakta Eightco'ya 200 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu. Bu adım, şirketin yaratıcı ekonomi odaklı yatırımlarını kripto varlık stratejisiyle birlikte genişletmesine zemin hazırlamıştı.

FON TURUYLA BİRLİKTE YENİ ATAMALAR GELDİ

Fon turuyla birlikte yönetim tarafında da yeni atamalar yapıldı. BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Eightco'nun yönetim kuruluna katılırken ARK Invest'ten Brett Winton ise danışman olarak görev alacak.

Eightco, daha önce eylülde Worldcoin'in WLD token'ına odaklanan bir hazine stratejisi başlatmış ve yapay zeka çağında çevrimiçi insan kimliği doğrulama projelerine artan ilginin etkisiyle yaklaşık 250 milyon dolar toplamıştı.