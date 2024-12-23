Donald Trump kriptodan ne kadar para kazandı?

Donald Trump, son 24 ayda kripto varlıklarından yaklaşık 84 milyon dolar gelir elde etti. Blockworks'e göre, Trump'ın kripto dünyasındaki bu başarısı, özellikle dijital koleksiyon kartları ve çeşitli projelerle dikkat çekiyor.

Donald Trump kriptodan ne kadar para kazandı?

Aralık 2022'de Trump, ilk dijital koleksiyon serisini 99 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Bu NFT'ler, 24 saat içinde tükendi ve Trump'a 4,5 milyon dolar kazandırdı. Koleksiyon, Trump'ı astronot, yarış arabası sürücüsü ve süper kahraman gibi çeşitli temalarda resmeden dijital kartlardan oluşuyordu. İlk alıcılara, Florida'daki Mar-a-Lago'da Trump ile özel bir akşam yemeği ya da golf oyunu kazanma veya Zoom üzerinden bir toplantı yapma fırsatı sunuldu.

Trump ayrıca Polygon ağı üzerinde satışa sunduğu dört farklı dijital koleksiyon serisinden, telif hakları ve ikincil satış gelirleri dahil, 7,7 milyon dolar kazandı.

Bununla birlikte, Trump'ın "DT Inu" ve "Take America Back" isimli Trump temalı meme token projelerinden transfer vergileri aracılığıyla yaklaşık 240 bin 500 dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.

Nashville'de düzenlenen Bitcoin Konferansı'nda Trump, Amerika'yı bir "kripto başkenti" yapma ve ülkenin ilk "kripto başkanı" olma sözü verdi. Kampanya vaatleri arasında, stratejik bir ulusal kripto rezervi oluşturulması ve Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in serbest bırakılması gibi kripto dostu girişimler bulunuyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülkenin Bitcoin rezervi bulundurması fikrini reddetti. Powell, "Bitcoin sahibi olmamıza izin yok. Federal Reserve Yasası hangi varlıklara sahip olabileceğimizi açıkça belirtiyor ve bu konuda yasa değişikliği arayışında değiliz. Bu, Kongre'nin değerlendireceği bir konu olabilir, ancak bizim gündemimizde değil," ifadelerini kullandı.